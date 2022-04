ARD Das Erste

"Morden im Norden": Bester Marktanteil seit Serienstart

14,5 Prozent am gestrigen Montag

ARD-Vorabendkrimi auch beim jüngeren Publikum erfolgreich

Der ARD-Vorabendkrimi "Morden im Norden" hat im zehnten Jahr nach dem Serienstart einen neuen Bestwert aufgestellt. Mit einem Marktanteil von 14,5 Prozent erzielte die 125. Folge "Blitzerkrieg" am gestrigen Montag den absoluten Spitzenwert des Formats seit Februar 2012. Auch in der Zielgruppe der 20- bis 59-Jährigen wurde mit einem Marktanteil von 9,7 Prozent eine neue Bestmarke erreicht. 3,429 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen gestern die Ermittlungen der Lübecker Kommissare Finn Kiesewetter (Sven Martinek) und Lars Englen (Ingo Naujoks) zum Tod eines Polizeikollegen nach einer Radarkontrolle. Das Drehbuch stammt von Jan Hinrik Drevs. Regie führte Tanja Roitzheim.

Die aktuelle 8. Staffel "Morden im Norden" ist mit durchschnittlich 13,1 Prozent und 3,243 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bislang die erfolgreichste seit einem Jahrzehnt.

In der nächsten Episode "Beste Freunde" (Buch: Hubert Eckert, Regie: Tanja Roitzheim) am kommenden Montag, 11. April, um 18:50 Uhr im Ersten wird eine seit Jahren vermisste junge Frau in einem Wald tot aufgefunden. Die Lübecker Ermittler rollen den Fall neu auf und gehen der Frage nach, ob sie bei einer Feier an einem "Männerabend" umgebracht worden ist.

"Morden im Norden" ist eine Produktion der ndF: Berlin GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Produzent ist Hans-Hinrich Koch, Producerin ist Anna Neudert, der Buchproducer Florian Groß. Executive Producerin ist Diana Schulte-Kellinghaus, die Redaktion liegt bei Karsten Willutzki (beide NDR).

"Morden im Norden", 16 neue Folgen, montags um 18:50 Uhr im Ersten

Die Folgen sind nach Ausstrahlung im Ersten für sechs Monate in der ARD Mediathek abrufbar.

