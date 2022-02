ARD Das Erste

Weitere Sondersendungen im Ersten am 24. Februar 2022 zum Ukraine-Konflikt

München (ots)

Zusätzlich zu der durchgehenden Informationsstrecke heute Vormittag und Nachmittag ändert Das Erste auch am Abend sein Programm und strahlt um 20:15 Uhr einen 45-minütigen "Brennpunkt" vom WDR zum Ukraine-Konflikt aus.

Um 21:00 Uhr wird eine Sonderausgabe der Sendung "maischberger.die woche" ins Programm genommen, in der Sandra Maischberger mit ihren Gästen die wichtigsten Fragen der aktuellen politischen Lage diskutiert.

Ab 22:15 Uhr läuft eine verlängerte Ausgabe der "Tagesthemen" sowie ab 23:50 Uhr eine weitere Sonderausgabe der "Tagesschau".

Den weiteren Programmablauf entnehmen Sie bitte in Kürze den Seiten https://www.daserste.de/programm/index.html

Livestreams und Videos der Sondersendungen auch in der ARD Mediathek unter https://www.ardmediathek.de/

Neuer Ablauf des Abendprogramms:

20:00 Uhr

Tagesschau

20:15 Uhr

Brennpunkt - Krieg in der Ukraine

Moderation: Ellen Ehni

21:00 Uhr

maischberger.die woche EXTRA

Gäste: Christian Lindner (FDP, Bundesfinanzminister), Kevin Kühnert (SPD, Generalsekretär), Alexander Graf Lambsdorff (FDP, Außenpolitiker), Klaus von Dohnanyi (SPD), Rüdiger von Fritsch (ehemaliger Botschafter Deutschlands in Russland), Stephan Stuchlik (ARD-Korrespondent), Robin Alexander ("Welt"), Ljudmyla Melnyk (Ukraine-Expertin)

Krieg in Europa: Russlands Präsident Vladimir Putin greift die Ukraine an - mit Bombardements und Bodentruppen. Der ukrainische Präsident Selenskyj bittet die internationale Gemeinschaft um Unterstützung. Die NATO aktiviert ihre Verteidigungspläne und will die Streitkräfte Osten aufstocken. Die Bundesregierung verurteilt den Angriffskrieg. Noch heute sollen weitere harte Sanktionen gegen Russland beschlossen werden.

Wie lässt sich die Aggression Russlands stoppen? Welche Mittel hat der Westen? Wie bereitet sich die Bundesregierung auf die Folgen des Ukraine-Kriegs für Deutschland vor?

Sandra Maischberger spricht über diese Fragen mit ihren Gästen.

22:15 Uhr

Tagesthemen

Moderation: Caren Miosga

Meinung: MDR: Oliver Köhr

Putins Krieg und die Antwort des Westens

23:15 Uhr

extra 3

Das Satiremagazin mit Christian Ehring

23:50 Uhr

Tagesschau extra

Die beiden letzten Folgen der Serie "ZERV" sind bereits in der ARD Mediathek zu sehen

https://www.ardmediathek.de/sendung/zerv-zeit-der-abrechnung/zerv-zeit-der-abrechnung/staffel-1/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3plcnYtemVpdC1kZXItYWJyZWNobnVuZw/1

und werden heute Abend ebenfalls bei ONE ausgestrahlt.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell