ARD Das Erste

"hart aber fair"

am Montag, 14. Februar 2022, um 23:00 Uhr im Ersten

München (ots)

Moderation: Frank Plasberg

Das Thema:

Hauptsache friedlich und warm - scheut Deutschland klare Kante gegen Putin?

Die Gäste in Berlin:

Michael Roth (SPD, Bundestagsabgeordneter; Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses; Mitglied im SPD-Präsidium und Parteivorstand)

Norbert Röttgen (CDU, Bundestagsabgeordneter; Mitglied im Auswärtigen Ausschuss)

Sarah Pagung (Politikwissenschaftlerin; Russland-Expertin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik)

Mariam Lau (Redakteurin im Politikressort der "Zeit")

Vassili Golod (Redakteur und Reporter im WDR-Newsroom, Podcaster)

Montag Kiew, Dienstag Moskau: Kanzler Scholz vermittelt im Konflikt um die Ukra[1]ine. Was will Putin mit seinen Drohungen erreichen? Droht wirklich ein Krieg? Und stimmt der Vorwurf, die Deutschen biedern sich bei Putin an - für den eigenen Frieden und eine warme Wohnung?

