ARD Das Erste

Das Erste

Doppel-Carrière gegen den "Quizduell-Olymp": Elena und Mathieu Carrière bei Jörg Pilawa

am Freitag, 4. Dezember 2020, 18:50 Uhr im Ersten

München (ots)

Quiz-Premiere für die Carrières: Vater Mathieu (70) und Tochter Elena (24) machen bei Jörg Pilawa eine neue Erfahrung. Bei ihrem ersten Auftritt als Rateteam wollen sie gegen Deutschlands klügste Quiz-Köpfe bestehen. Das starke Vater-Tochter Gespann stand schon gemeinsam vor der Filmkamera und kann sich aufeinander verlassen: "Ich fühl mich gut, weil ich dich an meiner Seite weiß", verrät Elena ihrem Vater. Die Carrière-Strategie: Ihre Interessen und ihr Wissen ergänzen sich sehr gut - gegen den "Quizduell-Olymp" am Freitag, 4. Dezember 2020, um 18:50 Uhr im Ersten. Das ist der "Quizduell-Olymp" - Marie-Louise Finck, Rechtsreferendarin aus Kiel ("Quizkönigin"), Thorsten Zirkel, Bankbetriebswirt aus Hannover ("Quiz-Ass"), Prof. Eckhard Freise, Historiker aus Münster und erster WWM-Millionär ("Professor Quiz"). In der ARD Quiz App mitspielen - Während die Sendung im Ersten zu sehen ist, kann jeder in der ARD Quiz App spielen und gewinnen. Alle App-Spieler haben die gleichen Chancen auf den Gewinn - es ist unerheblich, wie viele Fragen jeder Spieler beantwortet hat und ob die Antworten richtig waren. Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen. Das "Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk. www.ard-foto.de

