Das Erste: "Sturm der Liebe": Traumhochzeit und Staffelstart

Christina Arends und Arne Löber stehen im Mittelpunkt der 17. Staffel

München (ots)

Es war ein steiniger Weg, bis am Ende die wahre Liebe über alle Intrigen siegte:

In Folge 3513 (voraussichtlicher Sendetermin: 16. Dezember2020) geben sich Franzi (Léa Wegmann) und Tim (Florian Frowein) in einer romantischen Kapelle das Jawort. Doch auch am schönsten Tag ihres Lebens, verläuft nicht alles reibungslos ...

Zwei Überraschungsgäste kommen für kurze Zeit zurück in den "Fürstenhof": Boris (Florian Frowein) lässt sich die Hochzeit seines Zwillingsbruders nicht entgehen und reist gemeinsam mit seiner großen Liebe Tobias (Max Beier) zu dem rauschenden Fest an.

Während das eine Traumpaar seinen Abschied vom "Fürstenhof" feiert, rückt ab Folge 3516 (voraussichtlicher Sendetermin: 23. Dezember 2020) die große Liebesgeschichte von Maja von Thalheim (Christina Arends) und Florian Vogt (Arne Löber) in den Mittelpunkt der Bavaria-Fiction-Produktion.

Maja von Thalheim kommt in den "Fürstenhof", um Trost bei ihrer Adoptivmutter Selina von Thalheim zu finden. Sie will dort ein neues Leben beginnen. Bei ihrem Streifzug durch den Wald auf der Suche nach guten Fotomotiven beobachtet die lebenslustige Maja ein Reh, das aus dem Unterholz tritt. Aus dem Augenwinkel bemerkt sie, wie ein Unbekannter mit einem Gewehr auf das Tier zielt. Ohne zu zögern springt sie schützend vor das Tier und gerät dabei selbst in das Visier des attraktiven Försters Florian Vogt. Maja macht dem neuen Waldhüter des 5-Sterne-Hotels "Fürstenhof" schnell klar, was sie von ihm hält - nämlich nichts.

"Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten

