Das Erste: "Adventsfreitag im Ersten": Benjamin Sadler, Marlene Morreis und Oskar Netzel in der märchenhaften Weihnachtsgeschichte "Pohlmann und die Zeit der Wünsche" am 4. Dezember um 20:15 Uhr

Wunschlos unglücklich zu sein ist eine seltene Ausgangssituation für eine neue Liebe. Unter diesen ungünstigen Vorzeichen begegnen sich Benjamin Sadler und Marlene Morreis in der märchenhaften, romantischen Weihnachtsgeschichte "Pohlmann und die Zeit der Wünsche": Er spielt einen einsamen Workaholic, der seine Gefühle einbetoniert hat, und sie eine alleinerziehende Mutter, der für die Partnersuche schlichtweg die Energie fehlt. Damit sich die beiden trotz einiger Rückschläge näherkommen, müssen sie ihre Schutzhaltung aufgeben und sich auf das Wagnis der Liebe einlassen. Matthias Tiefenbacher führte Regie bei der warmherzigen Komödie, die Das Erste am kommenden "Adventsfreitag im Ersten", am 4. Dezember 2020 um 20:15 Uhr, zeigt.

"Pohlmann und die Zeit der Wünsche" ist online first ab 2. Dezember 2020, 20:15 Uhr, in der ARD-Mediathek unter www.ardmediathek.de/daserste verfügbar.

"Pohlmann und die Zeit der Wünsche" ist eine Produktion der filmpool fiction (Produzentin: Iris Kiefer, Producerin: Annette Köster) im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Regie führte Matthias Tiefenbacher, der zusammen mit Martin Douven auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet. Die Redaktion liegt bei Stefan Kruppa und Christoph Pellander (beide ARD Degeto). Gedreht wurde vom 7. November bis 5. Dezember 2019 in Hamburg und Umgebung.

Gedreht wurde vom 7. November bis 5. Dezember 2019 in Hamburg und Umgebung.

