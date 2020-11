ARD Das Erste

Das Erste: "hart aber fair" am Montag 30. November 2020, 21:00 Uhr, live aus Köln

Bild-Infos

Download

MünchenMünchen (ots)

Moderation: Frank Plasberg

Das Thema: Operation Impfung - ist sie gut, ist sie sicher, kommt sie schnell?

Die Gäste:

- Karl-Josef Laumann (CDU, NRW-Minister für Gesundheit, Arbeit und Soziales) - Ranga Yogeshwar (Wissenschaftsjournalist und Autor) - Prof. Dr. Eva Hummers (Allgemeinmedizinerin; Mitglied der Ständigen Impfkommission; Direktorin des Instituts für Allgemeinmedizin Uni Göttingen) - Boris Palmer (B'90/Grüne, Oberbürgermeister von Tübingen) - Prof. Dr. Monika Sieverding (Gesundheitspsychologin am Institut für Psychologie der Universität Heidelberg)

Das hat es so noch nie gegeben: Im Akkord sollen möglichst viele Deutsche gegen Corona geimpft werden. Wie gut ist diese Staatsaktion vorbereitet, wie sicher sind die Impfstoffe, ist Corona dann besiegt? Zuschauer fragen, Politiker und Experten im Studio antworten!

Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax: 0800/5678-679, E-Mail:hart-aber-fair@wdr.de.

Redaktion: Torsten Beermann (WDR)

Pressekontakt:

Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das Erste Tel.: 089/5900-42898, E-Mail: lars.jacob@DasErste.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell