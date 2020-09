Netto Marken-Discount AG & Co. KG

Deutscher Verpackungspreis 2020: Gold für digitale Netto-Technologie

Netto Marken-Discount gewinnt Gold-Award für innovatives Verpackungssystem seiner Eigenmarkenartikel

Maxhütte-Haidhof

Gold-Prämierung für Netto-Innovation: Als erster europäischer Lebensmitteleinzelhändler setzt Netto Marken-Discount ein maschinenlesbares Verpackungssystem ein und digitalisiert damit seine gesamte Prozesskette. Dafür wurde Netto Marken-Discount nach dem Gewinn des Deutschen Verpackungspreises am 24. September auch mit dem begehrten Gold-Award beim Deutschen Verpackungspreis 2020 in der Kategorie Digitalisierung ausgezeichnet. Der Gold-Award gilt als eine besondere Auszeichnung und wird von der Jury für herausragende Innovationen vergeben, die sich aus dem anspruchsvollen Kreis der Preisträger des Verpackungspreises deutlich hervorheben.

Mit dieser innovativen Technologie gelingt es Netto Marken-Discount, seine digitale Vorreiterposition im Branchenumfeld weiter auszubauen und sich gleichzeitig für nachhaltigere Recyclingprozesse einzusetzen. Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind schon lange fester Bestandteil der gelebten Unternehmenskultur bei Netto Marken-Discount.

In diesem Jahr wird der Deutsche Verpackungspreis 2020, der größte europäische Leistungswettbewerb zum Thema Verpackung, erstmals in der Kategorie Digitalisierung vergeben. Innovativer Sieger: Der Gold-Award des Deutschen Verpackungspreises in der neuen Kategorie wird an Netto Marken-Discount für die Digitalisierung und Optimierung seines Verpackungssystems und der gesamten Prozesskette verliehen. Mithilfe unsichtbarer "Digimarc Barcodes", die ins Verpackungsdesign integriert sind und - anders als die sichtbaren, herkömmlichen Strichcodes - vielfach auf allen Seiten der Verpackungen der Netto-Eigenmarkenartikel aufgedruckt sind, können die Produkte von jeder Seite gescannt werden. Dadurch werden die Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Verpackungsproduktion, über Logistik und Lagerung, dem Kassier- und Einkaufsprozess bis hin zum Recycling der Verpackungen deutlich schneller und einfacher.

Digitales Recycling

Gleichzeitig enthalten die "Digimarc Barcodes" einen unkomplizierten Zugriff auf detaillierte Produktinformationen. Das erleichtert alle Schritte der Prozesskette und sorgt für einen nachhaltigeren Recycling-Vorteil: Die Codierung enthält exakte Informationen über das verwendete Verpackungsmaterial, Produktart und Herkunft. Dadurch könnte die maschinelle Sortierung aus den "Gelben Säcken" in Zukunft deutlich vereinfacht werden. Auch Verpackungen aus mehreren Materialen können so dem richtigen Wertstrom zugeführt werden. In der Lagerung und Logistik dienen die Informationen der digitalen Steuerung und Überprüfung der Produkte. Ebenso vereinfachen die unsichtbaren Codes den Filial-Mitarbeitern die Inventur und Kunden können bequem per Scan mit dem Smartphone auf die Artikelinformationen zugreifen. Die gesamte Prozesskette wird somit digitaler und kundenfreundlicher.

"Wir freuen uns über die Gold-Prämierung, die unsere Vorreiterrolle für digitale Technologien im Branchenumfeld verdeutlicht. Unser Ziel ist es, mit digitalen Innovationen die Arbeitsabläufe für unsere Kollegen sowie unsere Kunden zu vereinfachen, das Einkaufserlebnis für unsere Kunden weiter zu verbessern und unser Sortiment insgesamt nachhaltiger zu gestalten", so Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Netto Marken-Discount.

Mit dem fortschrittlichen Verpackungssystem leistet Netto Marken-Discount gleichzeitig einen wesentlichen Beitrag zur industriellen Automation und unterstreicht seine nachhaltiger ausgerichtete Verpackungsstrategie und Kundenorientierung. Und auch in Zukunft treibt Netto Marken-Discount den technologischen Fortschritt weiter voran: Bereits über 3.000 verschiedene Eigenmarkenartikel stattete Netto Marken-Discount bisher mit den innovativen Barcodes aus. Bis März 2021 sollen alle Verpackungen der Netto-Eigenmarkenartikel mit den unsichtbaren Codes versehen werden.

Der Deutsche Verpackungspreis steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministers für Wirtschaft und Energie und wird jedes Jahr vom Deutschen Verpackungsinstitut vergeben. Aus insgesamt zehn Wettbewerbskategorien wählte die unabhängige Jury die Sieger.

Netto Marken-Discount im Profil:

Netto Marken-Discount gehört mit über 4.270 Filialen, rund 78.000 Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kunden und einem Umsatz von 13,5 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Als Premium Partner der kostenlosen DeutschlandCard profitieren Netto-Kunden bei jedem Einkauf von dem Multipartner-Bonusprogramm. Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Lieferanten, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang von acht Schwerpunktthemen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Mit rund 5.100 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Mitarbeitern aus den eigenen Reihen.

