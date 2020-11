ARD Das Erste

Das Erste: Breaking News: Judith Rakers und Linda Zervakis bei "Wer weiß denn sowas?"

München (ots)

Das Wissensquiz mit Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton vom 30. November bis 4. Dezember 2020 um 18:00 Uhr im Ersten

Seit über sechs Jahren sind Volksmusikstar Stefanie Hertel und ihr Mann Leopold "Lanny" Lanner ein Traumpaar und musizieren zusammen: Erst im Frühling veröffentlichten sie mit ihrer Band "More Than Words" das Countrymusik-Album "Home". Zum Wochenstart tritt das musikalische Paar zum Rate-Duell an.

Ihre Interviews und Umfragen für die "heute-show" sind legendär: Lutz van der Horst und Fabian Köster trauen sich dahin, wo es auch mal Ärger geben könnte. Mit ihrem schnellen Mundwerk und viel Spontanität und Spaß versuchen beide Comedians am Dienstag, den Sieg bei "Wer weiß denn sowas?" für sich zu erringen.

Die Familienserie "Diese Drombuschs" war von den 1980ern bis Mitte der 1990er elf Jahre lang ein Publikumsrenner. Am Mittwoch treffen sich die Schauspielerinnen Sabine Kaack und Marion Kracht, die damals Tochter "Marion" und Schwiegertochter "Tina Drombusch" spielten, zum fröhlichen Raten wieder.

Seit 18 Jahren spinnen Ulrike Frank alias "Katrin Flemming", und Wolfgang Bahro, als "Jo Gerner", in der Daily Soap "GZSZ" ihre Intrigen. Was er und seine Kollegin in Sachen Raten draufhaben, erleben die Zuschauer am Donnerstag.

Zum Wochenausklang gibt's Gutes von den Nachrichten: Die "Tagesschau"-Sprecherinnen und Moderatorinnen Judith Rakers und Linda Zervakis treten an der Seite der Ratefüchse Bernhard Hoëcker und Elton an, um Fragen wie diese zu beantworten:

Tritt bei einem Wein ein sogenannter Böckser auf, dann ...?

- a) kann er nach faulen Eiern riechen - b) war er zu viel Sauerstoff ausgesetzt - c) trübt er sich stark ein

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 30. November bis 4. Dezember 2020 im Überblick:

- Montag, 30. November - Stefanie Hertel und Leopold "Lanny" Lanner - Dienstag, 1. Dezember - Lutz van der Horst und Fabian Köster - Mittwoch, 2. Dezember - Sabine Kaack und Marion Kracht - Donnerstag, 3. Dezember - Ulrike Frank und Wolfgang Bahro - Freitag, 4. Dezember - Judith Rakers und Linda Zervakis

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

