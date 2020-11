ARD Das Erste

Das Erste: "Bericht vom Parteitag der AfD" am Sonntag, 29. November 2020, um 23:35 Uhr im Ersten

MünchenMünchen (ots)

Moderation: Oliver Köhr

Im Interview: Jörg Meuthen, Parteivorsitzender

Präsenzparteitag in Coronazeiten: "Superspreaderevent" oder gar kein Problem? 600 Delegierte tagen auf Abstand und mit Maske, so ist jedenfalls der Plan. Gibt es am Wochenende einen geordneten Ablauf oder einen spontanen Abbruch?

Die Partei muss sich weiter mit dem aufgelösten "Flügel" beschäftigen. Der Vorsitzende Meuthen wird am Ergebnis der anstehenden Personalentscheidungen ablesen können, wo er im Machtkampf mittlerweile steht.

Zuletzt hatten AfD-Bundestagsabgeordnete Störern Zugang zum Deutschen Bundestag ermöglicht. Die Fraktionsführung musste sich dafür öffentlich entschuldigen. Was halten die AfD-Anhänger in Sachsen-Anhalt davon?

Diese und andere Fragen beantwortet Jörg Meuthen Oliver Köhr, dem stellvertretenden Chefredakteur des ARD-Hauptstadtstudios, im "Bericht vom Parteitag" der Alternative für Deutschland im Ersten am Sonntag, 29. November, um 23:35 Uhr.

Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.

Redaktion: Heiner Heller

