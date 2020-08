Rheinische Post

Gladbachs Wolf hat Ronaldo als Vorbild

Hannes Wolf, der neue Offensivmann von Borussia Mönchengladbach, bewundert den fünfmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo. "Mein Vorbild war immer Cristiano Ronaldo. Einfach, weil er diese Mischung aus geilem Fußball und toller Mentalität hat. Ronaldo hat immer alles erreicht, was er sich vorgenommen hat - und das immer mit harter Arbeit. Sowas imponiert mir und das zeigt, wie weit man es bringen kann, wenn man an sich glaubt und den Willen hat, alles zu investieren", sagte der Österreicher Wolf der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Der U21-Nationalspieler, der von RB Leipzig an Gladbach ausgeliehen ist, hofft sich durch gute Leistungen bei Borussia für die Teilnahme an der Europameisterschaft 2021 zu empfehlen. "Es geht jetzt darum, dass ich bei Borussia einen guten Start habe, und wenn ich im Klub gut spiele, ist die Chance immer da, bei einem großen Turnier dabei zu sein", sagte Wolf.

