Scholz: "Als Feminist freue ich mich, mit Merkel verglichen zu werden"

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz freut sich darüber, dass sein Politikstil oft mit dem von Bundeskanzlerin Angela Merkel verglichen wird. "Als Feminist freue ich mich erstmal, mit einer erfolgreichen Frau verglichen zu werden", sagte Scholz der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "Das ist Angela Merkel ohne Zweifel. Sie hat eine gute Bilanz als Kanzlerin", sagte der Vizekanzler. Doch Merkel trete nicht noch einmal an. "Ich will Bundeskanzler werden und die Union auf die Oppositionsbank schicken", sagte Scholz. "Es geht darum, dass die SPD so stark wird, dass sie ein Regierungsbündnis anführen kann", sagte Scholz.

