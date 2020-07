ZDFinfo

"Killing For Love": ZDFinfo über den Fall Jens Söring

Mehr als 33 Jahre lang saß der Deutsche Jens Söring in den USA in Haft - verurteilt wegen des Mordes an den Eltern seiner Geliebten, Elizabeth Haysom. Im Dezember 2019 wurde er unter der Auflage, nie mehr in die USA zurückzukehren, nach Deutschland überstellt. Die vierteilige ZDFinfo-Reihe "Killing For Love - Der Fall Jens Söring" schildert am Dienstag, 4. August 2020, ab 20.15 Uhr, wie dieser aufsehenerregende Fall vom Mord bis zum Urteil und darüber hinaus verlief. Alle vier Folgen sind bereits ab Dienstag, 4. August 2020, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.

In "Killing For Love - Der Fall Jens Söring" zeigen die Filmemacher Karin Steinberger und Marcus Vetter nie zuvor gesehenes Videomaterial der Haysom-Prozesse. Sie sprechen mit ehemaligen Ermittlern, dem Richter und begleiten einen Privatdetektiv, der nach mehr als zwei Jahrzehnten nach neuen Beweisen sucht, um den Fall wieder aufzurollen.

Den Auftakt macht um 20.15 Uhr die Folge "Der Mord". Sie rekonstruiert die Nacht des 30. März 1985, in der Derek und Nancy Haysom in ihrem Haus in Lynchburg, Virginia, ermordet wurden. Als sich die polizeilichen Ermittlungen im Herbst 1985 auf Elizabeth Haysom und Jens Söring verdichteten, floh das Paar außer Landes. 1986 wurden sie in London verhaftet. Die Folge "Der Verrat" (21.00 Uhr) schildert, wie Söring den Mord in der Untersuchungshaft gestand, um seine Freundin vor dem elektrischen Stuhl zu retten. Doch Haysom behauptete, lediglich "Mittäterin" gewesen zu sein und stellte Söring als "German Bastard" dar. Ihm drohte nun selbst die Todesstrafe. Vor Gericht kämpfte er um sein Leben. "Die Alibis" (21.45 Uhr) nimmt den Prozess in den Fokus, der als einer der ersten live im US-Fernsehen übertragen wurde. Dort gibt Söring an, auf Haysoms Bitte hin für ein Alibi gesorgt zu haben, während sie ihre Eltern umbrachte. Den Abschluss macht um 22.30 Uhr die Folge "Das Urteil". Sie lässt Revue passieren, wie es Söring erging, seitdem er 1990 wegen zweifachen Mordes zu zweimal lebenslanger Haftstrafe verurteilt wurde.

Am Montag, 10. August 2020, ab 7.45 Uhr zeigt ZDFinfo alle vier Folgen von "Killing For Love - Der Fall Jens Söring" erneut.

