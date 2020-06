Sky Deutschland

Sky Deutschland ergänzt sein Line-up um weitere Entertainmentinhalte und stärkt sein Film-Angebot

Unterföhring

- Start vier brandneuer Sendermarken innerhalb der kommenden 18 Monate: Sky Comedy, Sky Crime, Sky Nature und Sky Documentaries - Verlängerung der Filmrechtedeals mit MGM, Constantin und Tobis - Verlängerung des Verbreitungsvertrags mit Discovery Channel - Verdopplung der Anzahl an Sky Originals - Alle Inhalte verfügbar auf Sky Q, der führenden All-in-One Plattform

Großartige Nachrichten für alle Film- und Entertainmentfans: Sky Deutschland baut sein Entertainment Line-up zukünftig massiv aus und hat sich hochkarätige Filmrechte gesichert.

Elke Walthelm, Executive Vice President Content: "Im Laufe der kommenden 18 Monate wird Sky vier brandneue Sendermarken starten, die unser Entertainment-Angebot jährlich um mehr als 2.000 zusätzliche Programmstunden erweitern. Dies entspricht unserem Ziel, Kunden kontinuierlich mehr der beliebtesten Inhalte zu präsentieren - und das, wo und wann immer sie wollen, sei es linear oder on demand."

Start von vier neuen Sendern

Sky wird in den kommenden 18 Monate vier brandneue Sendermarken starten:

Sky Crime wird die Heimat erstklassiger internationaler True Crime Programme sein, mit süchtig machenden, emotional aufgeladenen Berichten über wahre Verbrechen, von denen viele ungeklärt sind. Zuschauer dürfen sich auf Einblicke in die Fälle berüchtigter Serienmörder freuen - und auf schlaflose Nächte.

Sky Nature wird die Heimat unglaublicher Natur- und Tierdokumentationen aus der ganzen Welt sein, mit atemberaubenden naturkundlichem Programm, das sich der Erforschung der Schönheit und Wunder der Natur widmet und uns alle dazu inspiriert, mehr für sie zu tun.

Sky Comedy wird die beliebtesten lokalen und internationalen Comedy Serien zeigen.

Sky Documentaries wird die Heimat von erstklassigen Geschichten aus dem wirklichen Leben von den besten Filmemachern der Welt sowie von Sky Eigenproduktionen sein. Mit einer Mischung aus Dokumentarfilmen in Spielfilmlänge und Serien, die herausfordern, provozieren und unterhalten, wird der Sender ein breites Spektrum an Themen aus den Bereich Sport, Geschichte und Biografien abdecken.

Verlängerung von Filmdeals

Sky bleibt auch in Zukunft die Nummer 1 für alle Filmfans: Durch die Verlängerung der Output-Verträge mit dem Hollywoodstudio MGM sowie den deutschen Independents Constantin und Tobis kommen Sky Kunden auch in Zukunft als Erstes in den Genuss der aktuellsten Blockbuster sowie einer großen Bandbreite an beliebten Filmen. Die Vertragsverlängerungen runden die bestehenden Verträge von Sky mit Sony, Warner, Fox und NBC Universal ab und unterstreichen das herausragende Filmangebot für Sky Kunden. Auf Sky feiern damit in diesem Jahr rund 2/3 der 2019 Top 100 Box Office Filme ihre TV Premiere. Verlängerung des Vertrags mit Discovery

Sky hat seinen Vertrag mit dem Discovery Channel verlängert und wird damit auch zukünftig hunderte hochqualitative Dokumentationen eines der weltweit führenden Anbieters in diesem Bereich zeigen.

Sky wird die Anzahl an deutschen Sky Originals verdoppeln Sky wird im Laufe der kommenden drei Jahre die Anzahl der deutschen Sky Originals verdoppeln und damit auf dem großen Erfolg der bisherigen preisgekrönten Produktionen wie "Das Boot", "Der Pass" oder "Babylon Berlin" aufbauen. "Der Pass" wurde kürzlich mit dem Deutschen Fernsehpreis als "Beste Dramaserie" ausgezeichnet. Serienfans werden zudem zukünftig zusätzlich in den Genuss noch mehr internationaler Sky Originals kommen, zu denen die bisherigen ausgezeichneten Erfolgsproduktionen "Chernobyl", "Gomorrah", "The Young Pope" und viele mehr gehören. In den kommenden drei Jahren wird Sky die Anzahl an neuen Sky Original Serien auf bis zu acht pro Quartal erhöhen. Darüber hinaus ist Sky Deutschland das exklusive Zuhause der hochkarätigen internationalen Produktionen von HBO und Showtime. Hierzu gehören u.a. "Game of Thrones", "Westworld" und "Billions".

Alle diese Inhalte erleben Sky Kunden über Sky Q. Sky Q ist die führenden All-In-One-Plattform und bietet einfachen und bequemen Zugriff auf lineare Pay- und Free TV -Sender, Filme und Serien auf Abruf sowie nahtlosen Zugang zu beliebten Apps wie Netflix, DAZN, YouTube, Spotify, ARD und ZDF. Disney+ wird ab Frühjahr 2021 über Sky Q verfügbar sein.

