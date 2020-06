Sky Deutschland

Das Herz der Bundesliga schlägt bis 2025 nur bei Sky

Bei Sky ab Sommer 2021:

- Insgesamt 511 Spiele pro Saison aus Bundesliga und 2. Bundesliga, der Relegationen und den Supercup - 472 exklusive Spiele und 70 Spiele in UHD - Der komplette Bundesliga-Samstag live nur bei Sky - Jedes Einzelspiel und alle Konferenzen der 2. Bundesliga live - Ausführliche Höhepunkte der Spiele vom Freitag und Sonntag direkt nach dem Schlusspfiff

Unterföhring, 22. Juni 2020 - Das Herz der Bundesliga schlägt bis 2025 bei Sky. Ab Sommer 2021 überträgt Sky in jeder Saison 511 der insgesamt 617 Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga, der Relegationen und den Supercup live, 472 davon exklusiv sowie 133 exklusive Konferenzen (Erwerb von fünf von sechs Pay Live Paketen). Das bedeutet, dass 83% aller Spiele der beiden deutschen Top-Ligen bei Sky live übertragen werden, einschließlich aller Spiele und Tore am Samstag. Sky wird die Fans auf der gesamten Reise vom Saisonauftakt mit dem Supercup bis zu den dramatischen Abstiegsentscheidungen in den Relegationen begleiten.

Bundesliga

Sky überträgt pro Saison 200 Einzelspiele sowie 35 Original Sky Konferenzen am Samstagnachmittag und während der englischen Woche live und exklusiv. Mit der mehrfach preisgekrönten Original Sky Konferenz, die Sky vor 20 Jahren ins Leben gerufen hat, den Einzelspielen am Nachmittag und dem Topspiel der Woche am Abend bleiben die beliebtesten und meistgesehenen Live-Übertragungen exklusiv bei Sky.

2. Bundesliga

Sky wird die komplette 2. Bundesliga übertragen: alle 306 Einzelspiele, davon 272 exklusiv, sowie insgesamt 98 Konferenzen.

Das komplette Bundesliga-Erlebnis

Sky Kunden können unmittelbar nach dem Schlusspfiff ausführliche Highlight-Zusammenfassungen aller Freitags- und Sonntagsspiele sehen, die nicht live bei Sky übertragen werden. Darüber hinaus wird Sky seinen Kunden während des noch laufenden Spiels die Höhepunkte aller von Sky live übertragenen Spiele in Form von In-Match-Clips auf Mobilgeräten zur Verfügung stellen.

Ab 2021/22 werden Sky Q Kunden insgesamt 70 Spiele pro Saison in Ultra HD sehen können - in der Regel zwei pro Spieltag und damit doppelt so viel wie bisher.

Devesh Raj, Vorsitzender der Geschäftsführung von Sky Deutschland: "Mit mehr als 500 Live-Spielen pro Saison haben wir die Position von Sky als unangefochtene Heimat des Fußballs gefestigt. Unsere Kunden können mindestens vier weitere Jahre die größten Spiele und das beste Bundesliga-Erlebnis genießen.

Zusammen mit dem Gewinn der Bundesliga-Rechte und der Stärkung der Bereiche Sport, Unterhaltung und Filme können wir für jeden etwas bieten und beginnen eine neue Ära des Fernsehens in Deutschland."

Sky verfügt über Übertragungsrechte für alle Verbreitungswege (Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobilfunk). Sämtliche Übertragungsrechte gelten neben Deutschland auch für Österreich, die Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol und umfassen auch die öffentliche Vorführung in Bars, Hotels, Krankenhäusern sowie in weiteren Einrichtungen mit Publikumsverkehr.

