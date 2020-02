Stuttgarter Nachrichten

Kommentar zur Aushebung der rechten Terrorzelle

Stuttgart (ots)

Dass den Sicherheitsbehörden ein Schlag gegen Neonazis gelungen ist, die Blaupausen für einen Bürgerkrieg in Deutschland zeichneten, ist wichtig. Was bei der Verteilung der Lorbeeren untergeht: Die Ermittlungen, die zum Erfolg führten, wurden durch das baden-württembergische Landeskriminalamt eingeleitet und deutschlandweit durch die Südwest-Kriminalen in einer Sonderkommission koordiniert - eigentlich eine Aufgabe des Bundeskriminalamtes. Den Erfolg der baden-württembergischen Ermittler herauszustellen ist wichtig, da bei der Aufarbeitung der Anschläge der Terrorgruppe NSU immer wieder der Vorwurf kam, die Polizei sei auf dem rechten Auge blind.

