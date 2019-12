"Bares für Rares" - die Abendshow im ZDF

ZDF

In der Weihnachtsausgabe von "Bares für Rares", der größten Trödelshow Deutschlands, empfängt Horst Lichter am Mittwoch, 18. Dezember 2019, um 20.15 Uhr im ZDF Raritätenbesitzer auf Schloss Drachenburg. Verstärkung erhält er von sieben Händlern und vier Experten. Die Weihnachtsausgabe steht am Sendetag bereits ab 16.00 Uhr in der ZDFmediathek zum Abruf bereit.

Die Experten und Händler begutachten ganz besondere große Schätze und kleine Kuriositäten. Auch prominente Besitzer schöner Dinge versuchen vor historischer Kulisse ihre Raritäten meistbietend zu veräußern. In dieser Ausgabe möchte Moderatorin Verona Pooth zusammen mit ihrem Sohn San Diego ein Familienerbstück zu Geld machen. Was werden die Experten zu ihrem Schätzchen sagen?

Mit dabei sind dieses Mal wieder die Händler Ludwig "Lucki" Hofmaier, Wolfgang Pauritsch, Susanne Steiger, Walter "Waldi" Lehnertz, Daniel Meyer, Julian Schmitz-Avila und Elisabeth "Lisa" Nüdling sowie die Experten Dr. Heide Rezepa-Zabel, Albert Maier, Sven Deutschmanek und Detlev Kümmel.

