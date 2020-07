ZDFinfo

Mainz, 23. Juli 2020

Woche 31/20 Samstag, 25.07. Bitte Beginnzeitkorrekuren beachten: 5.35 Unter Gangstern Gangs in El Salvador Spanien 2019 6.20 Unter Gangstern Die Narcos-Erben Spanien 2019 7.05 Die neuen Nazis - Wendezeit Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekuren beachten: 22.25 Unter Gangstern Baby-Mafia in Italien Italien 2019 23.10 Unter Gangstern Die Narcos-Erben Spanien 2019 23.55 Unter Gangstern Albanische Mafia Albanien 2019 0.40 Unter Gangstern US-Waffen für das Drogen-Kartell Spanien 2019 1.25 Dunkle Seelen Gespräche mit einem Serienkiller Film von Chris Cuomo USA 2019 2.05 Dunkle Seelen Der Feind in meinem Haus Film von Chris Cuomo USA 2019 2.55 Dunkle Seelen Heimtücke Film von Chris Cuomo USA 2019 3.25 Dunkle Seelen Wenn Liebe blind macht Film von Chris Cuomo USA 2019 4.05 Dunkle Seelen Mörderische Zwillinge Film von Chris Cuomo USA 2019 4.45 Täterjagd Der Fall Christophe Lejard Frankreich 2019 Woche 31/20 Sonntag, 26.07. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.30 Täterjagd Der Fall Nathalie Villermet Frankreich 2018 6.15 Täterjagd Der Fall Cyril Koskinas Frankreich 2018 ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.10 Venezuela - Wie man einen Staat zugrunde richtet Frankreich/Deutschland 2020 8.55 Korruption in Buenos Aires Polizei, Erpressung, Drogenhandel Spanien 2019 9.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.40 Kolumbiens verlorene Kinder - Zwischen Mord und Prostitution Großbritannien 2019 10.25 Kinder der Gewalt - Guatemalas Jugendbanden Frankreich 2019 11.10 Auf der Flucht vor der Welt - Mennoniten in Südamerika USA 2018 11.55 The true story of Madonna Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Das war dann mal weg Auf Achse Deutschland 2017 22.25 Das war dann mal weg Badekappe, Backenbart & Co. Deutschland 2017 23.10 Das war dann mal weg Freizeit Deutschland 2017 23.55 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1980-83: Kalter Krieg und heißer Rock Deutschland 2017 0.40 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1984-86: Superstars und Supergau Deutschland 2017 1.25 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1987-89: Endzeitangst und Mauerfall Deutschland 2017 2.10 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen 1990-1992 - Einheitsrausch und Eierwürfe Deutschland 2018 2.55 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen 1993-1996 - Loveparade und Börsenfieber Deutschland 2018 3.35 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen 1997-1999 - Bimbeskanzler und Arschgeweih Deutschland 2018 4.20 ZDF-History Die zwei Leben des Falco Deutschland 2018 Woche 31/20 Montag, 27.07. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 ZDF-History Der letzte Tag: Romy Schneider Deutschland 2015 5.50 The true story of Madonna Deutschland 2016 6.35 Hard Time - Knast in Vegas Gefängnismütter USA 2012 7.20 Hard Time - Knast in Vegas Gangs hinter Gittern USA 2012 8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.05 Hard Time - Knast in Vegas Tag der Entscheidung USA 2012 8.50 Miami SWAT - Spezialeinheit auf Verbrecherjagd Frankreich 2017 9.40 Hate Crime - Tatmotiv Hass Rassenhass in Mississippi USA 2018 10.25 Hate Crime - Tatmotiv Hass Tödliches Doppelleben Großbritannien 2018 11.10 Täterjagd Der Fall Christophe Lejard Frankreich 2019 11.55 Ermittler! DNA lügt nicht Deutschland 2018 12.20 Ermittler! Gewaltspirale 12.50 Geheimnisse der Evolution Leben im Wasser Frankreich 2018 13.35 Geheimnisse der Evolution Leben an Land Frankreich 2018 14.20 Giganten der Urzeit Riesenschlange und Mega-Nashorn Frankreich 2018 ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Die Pyramiden Meidum - Das Scheingrab Frankreich 2019 22.25 Die Pyramiden Dahschur - Fantastische Entdeckungen Frankreich 2019 23.10 Die Pyramiden Gizeh - Die letzten Geheimnisse Frankreich 2019 23.50 Die Pyramiden Abu Rawash - Verloren in der Zeit Frankreich 2019 0.35 heute journal 1.05 Giganten der Urzeit Riesenschlange und Mega-Nashorn Frankreich 2018 1.45 Giganten der Urzeit Mega-Hai und Riesenfaultier Frankreich 2018 2.30 Sternstunden der Evolution Der Anfang von allem Großbritannien 2017 3.15 Sternstunden der Evolution Untergang und Neubeginn Großbritannien 2017 4.00 Terra X Sensationsfund in Brasilien Die ersten Amerikaner Deutschland 2017 4.40 Terra X Mammuts - Stars der Eiszeit Deutschland 2014 Woche 32/20 Samstag, 01.08. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Der Milliardencoup - Jagd auf einen Geldwäscher "Ausgedieselt - Autofahrer zahlen die Zeche" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen ) Montag, 03.08. Bitte Programmänderung beachten: 14.15 Der Milliardencoup - Jagd auf einen Geldwäscher "Ausgedieselt - Autofahrer zahlen die Zeche" entfällt ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen ) Mittwoch, 05.08. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 5.15 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Cheops-Pyramide Großbritannien 2014 6.00 Die Geheimnisse der Cheops-Pyramide Großbritannien 2018 6.45 Die Welt der Antike Geburt der Zivilisation Großbritannien 2010 7.30 Die Welt der Antike Die Eisenzeit Großbritannien 2010 8.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.15 Die Welt der Antike Griechische Mythologie Großbritannien 2010 9.00 Die Welt der Antike Mythos Alexander der Große Großbritannien 2010 9.45 Die Welt der Antike Das römische Imperium Großbritannien 2010 10.30 Die Welt der Antike Der Aufstieg des Christentums Großbritannien 2010 11.15 Schätze des alten Ägypten Der Große Tempel des Ramses Großbritannien 2014 "ZDF-History: Alexander der Große - Der Superstar der Antike" um 11.30 Uhr entfällt 12.00 Schätze des alten Ägypten Nofretete und die Goldmaske des Tutanchamun ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )

