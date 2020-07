ARD Das Erste

Das Erste: ARD-Sommerinterview mit Jörg Meuthen (AfD) im "Bericht aus Berlin" am Sonntag, 19. Juli 2020, um 18:05 Uhr im Ersten

Erst dachte Partei-Chef Jörg Meuthen laut über eine Spaltung vom rechts-extremistischen Lager in der AfD nach. Kurz darauf nannte er seinen Vorschlag einen großen Fehler. Doch die Debatte ist damit nicht beendet. Längst ist in der AfD ein Streit über den Verbleib des Rechtsextremisten Andreas Kalbitz entbrannt. Das Bundesschiedsgericht soll nun darüber entscheiden. Überhaupt ist die Unzufriedenheit in der Partei groß - über das Agieren zu Beginn der Corona-Pandemie, über die Spitze der Bundestagsfraktion und über die schlechten Umfragewerte. Oliver Köhr, Stellvertretender Studioleiter des ARD-Hauptstadtstudios, befragt den AfD-Bundessprecher am Sonntag, 19. Juli 2020, im ARD-Sommerinterview im "Bericht aus Berlin", den Das Erste um 18:05 Uhr ausstrahlt. Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt. Redaktion: Michael Stempfle Im Online-Format "Frag selbst!" ab ca. 16:00 Uhr können Userinnen und User ihre Fragen an Jörg Meuthen im Netz stellen. Die Fragen des Publikums erreichen die Redaktion auf den Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" bei Facebook, Twitter (#fragselbst) und YouTube sowie per E-Mail an frag-selbst@tagesschau.de. Die Antworten gibt es im Livestream auf den Social Media-Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" sowie auf tagesschau.de. Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin", sonntags, 18:05 Uhr im Ersten: 26. Juli 2020: Bernd Riexinger (DIE LINKE) 2. August 2020: Markus Söder (CSU) 9. August 2020: Saskia Esken (SPD) 16. August 2020: Robert Habeck (BÜNDNIS 90/Die Grünen)

