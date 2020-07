ARD Das Erste

Das Erste: "Geheimnisvolles Tokio": Zweiteiliges Feature über eine faszinierende Metropole am 19. Juli und 2. August um 18:30 Uhr im Ersten

Tokio. Größter Ballungsraum der Erde. Rund 35 Millionen Menschen leben hier. Und zum zweiten Mal nach 1964 wird er 2021 Gastgeber Olympischer Spiele sein. In einem zweiteiligen Feature beleuchten die Autoren Michael Müller und Nick Golüke, der auch Regie führte, die vielfältigen Facetten dieser gleichsam faszinierenden wie gigantischen Stadt. Zwei Protagonisten stehen dabei im Mittelpunkt: Die in Tokio geborene und in München lebende Sängerin und Schauspielerin Lina Maruyama und ARD-Korrespondent Uwe Schwering (NDR). Mal zu zweit, mal alleine führen sie die Zuschauerinnen und Zuschauer durch "ihre" Olympia-Stadt. Dorthin, wo sich die Geheimnisse und Besonderheiten der Millionen-Metropole verbergen. Teils heiter, teils nachdenklich, aber immer informativ und mit dem Blick für das Besondere. Sie trafen kurz vor der Corona-Pandemie Menschen verschiedenster Herkunft und jeglichen Alters, alle mit berührenden Geschichten. In dem Zweiteiler "Geheimnisvolles Tokio" (NDR) am 19. Juli und 2. August 2020, jeweils um 18:30 Uhr, wird dem Fernsehpublikum anhand sorgfältig ausgewählter Menschen, Schauplätzen und Details die Zerrissenheit eines Landes nähergebracht, das sich in einem extremen Spagat zwischen Tradition und Moderne befindet. Die Sendetermine im Ersten: "Sportschau: Geheimnisvolles Tokio", Teil 1 am Sonntag, 19. Juli 2020, um 18:30 Uhr "Sportschau: Geheimnisvolles Tokio", Teil 2 am Sonntag, 2. August 2020, um 18:30 Uhr Das zweiteilige Feature ist unter sportschau.de und in der ARD Mediathek schon jetzt abrufbar. Fotos unter www.ardfoto.de Akkreditierte Journalisten finden die beiden Teile im Vorführraum des Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de/video/vorfuehrraum/index.html) zur Ansicht.

