Das Erste: "Bericht aus Berlin" am Sonntag, 28. Juni 2020, um 18:05 Uhr im Ersten

Moderation: Oliver Köhr Geplante Themen: Merkels letzter großer Aufschlag? - Die EU-Ratspräsidentschaft Am 1. Juli übernimmt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft. Angela Merkel wird zum letzten Mal in ihrer politischen Karriere den Vorsitz haben. Die Probleme sind vor allem wegen Corona gewaltig. Christian Feld über Merkels letzten großen Aufschlag Live im Studio: Annalena Baerbock, Parteivorsitzende B'90/Die Grünen Fleisch und Politik Die Missstände in der Fleischindustrie sind seit Jahren bekannt. Nach den Corona-Ausbrüchen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sind die Forderungen nach Verbesserungen groß. Wird sich jetzt wirklich etwas ändern? Tom Schneider berichtet. Dazu: Ralph Brinkhaus, Fraktionsvorsitzender, CDU/CSU Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter: www.berichtausberlin.de http://blog.ard-hauptstadtstudio.de www.facebook.com/berichtausberlin www.twitter.com/ARD_BaB

