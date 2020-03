ARD Das Erste

"hart aber fair extra" am Montag, 23. März 2020, 20.15 Uhr live aus Köln

zwei Stunden Reportage und Talk zum Thema Corona-Virus

München (ots)

Moderation: Frank Plasberg

Das Thema: "Es ist ernst - wie viel Freiheit lässt uns Corona noch?"

Die Gäste: Heinrich Bedford-Strohm (Vorsitzender des Rates der EKD; Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern) Hendrik Streeck (Professor für Virologie und Direktor des Instituts für Virologie an der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn) Frank Bräutigam (ARD-Rechtsexperte) Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD, Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz) Stephan Pusch (Landrat des besonders von Corona betroffenen Landkreises Heinsberg) Stefanie Büll (Krankenschwester einer Intensivstation der Uniklinik Düsseldorf)

Menschen sterben, die Corona-Epidemie schreitet fort - und die Regierung schränkt unsere Freiheit weiter ein: Grenzen und Läden dicht, keine Veranstaltungen, keine Nähe. Und was kommt, wenn das nicht hilft? Ein "hart aber fair extra" mit Ihren Fragen, beantwortet von Experten und Politikern!

Zu Beginn zeigt eine 30-minütige Reportage die aktuelle Situation in Deutschland: Wie gut gelingt es, das öffentliche Leben herunterzufahren? Wie reagieren die Menschen? Und wie bereiten sich Krankenhäuser und Pflegeheime im Wettlauf gegen die Zeit auf die stetig wachsende Zahl von Patienten vor?

Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.

Redaktion: Markus Zeidler, Michael Heussen, Martin Suckow und Britta Windhoff

