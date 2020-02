ARD Das Erste

"hart aber fair" am Montag, 2. März 2020, 21:00 Uhr, live aus Berlin

Moderation: Frank Plasberg

Das Thema:

Zwischen Hysterie und begründeter Angst: Wie gefährlich ist das Corona-Virus?

Die Gäste sind u.a.: Prof. Dr. Alexander Kekulé (Virologe; Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) Dr. Susanne Johna (Internistin, Krankenhaushygienikerin und Gesundheitsökonomin, Mitglied im Vorstand der Bundesärztekammer, Vorsitzende des Marburger Bundes - Bundesverband) Prof. Borwin Bandelow (Psychiater und Neurologe; Experte für Angsterkrankungen) Annabel Oelmann (Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen) Prof. Dr. Joachim Kugler (Gesundheitswissenschaftler an der TU Dresden)

Corona in Deutschland: Die Zahl der Infektionen steigt. Ist unser Gesundheitssystem stark genug? Wie groß ist die Gefahr im Alltagsleben? Was muss jetzt passieren? Politiker und Experten stellen sich den Fragen der Zuschauer!

Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.

