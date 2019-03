NOZ: Dopingexperte Sörgel: Auf diesen Fall hat man gewartet

Neue Osnabrücker Zeitung

Osnabrück (ots)

Dopingexperte Sörgel: Auf diesen Fall hat man gewartet

Pharmakologe: Razzien bei nordischer Ski-WM erster Erfolg des neuen Anti-Doping-Gesetzes

Osnabrück. Dopingexperte Fritz Sörgel sieht in der Verhaftung des Erfurter Mediziners im aktuellen Dopingfall bei der nordischen Ski-WM einen ersten Erfolg des neuen Anti-Doping-Gesetzes. "Auf diesen Fall hat man gewartet", erklärte der Nürnberger Pharmakologe im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er hofft, dass das Vorgehen der Staatsanwaltschaft "auf einen Großteil der Athleten abschreckend" wirke. "Es ist ein schönes Beispiel und eine Warnung: Zu unterschätzen ist das System der Strafverfolgung nicht", sagte Sörgel, der jedoch anfügte: "Aber Leute, wie die hier betroffenen, schreckt gar nichts ab. An der Weltspitze, gleich welcher Disziplin, sind Menschen mit diesem Selbstzerstörungswillen die Regel." Aus seiner Sicht könnte es sich in dem aktuellen Fall um ein internationales Netzwerk handeln. Dafür würde sprechen, dass mehrere Nationen beteiligt waren: Sportler aus Österreich, Estland und Kasachstan und ein deutscher Arzt. "Dazu war dieser Arzt ja offenbar nicht selbst vor Ort, sondern hatte zwei Handlanger geschickt, was ja ein gewisses Risiko birgt, weil sich der Kreis der Mitwisser erhöht. Offenbar war der Bedarf da, mehrere Leute damit zu betrauen. Das ist wie beim Drogenhandel."

