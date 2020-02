ARD Das Erste

Das Erste

"Endlich Freitag im Ersten": Saskia Vester, Michael Lerchenberg und Sebastian Fräsdorf sind "Verliebt in Kroatien" am Freitag, 28. Februar 2020, 20:15 Uhr im Ersten

München (ots)

Wer lässt schon die perfekte Schwiegertochter ziehen? Nicht Gisela und Werner Bauer - gespielt von Saskia Vester und Michael Lerchenberg! Die beiden unternehmen alles, damit die geplatzte Traumhochzeit ihres verwöhnten, einzigen Sohnes (Sebastian Fräsdorf) mit "ihrer" Jana (Victoria Schulz) doch noch zustande kommt. Das Problem ist allerdings, dass Sebastian Gefallen an der von Mutter Gisi verordneten Verwandlung vom heimatverbundenen Kumpeltyp zum verwegenen Segler findet und nicht nur in Kroatien bleiben will, sondern sich dort auch noch verliebt. Um ihn zurückzuholen, müssen sich seine Eltern einiges einfallen lassen - und geraten selbst durch den Einfluss des mediterranen Lebensgefühls gehörig aus dem Tritt.

Unter der Regie von Bruno Grass und nach dem wortwitzigen Drehbuch von Christine Heinlein und Martin Dolejs spielen in weiteren Rollen Jördis Richter, Siemen Rühaak, Karolina Horster u.a.

"Verliebt in Kroatien" ist eine Produktion der filmpool fiction (Produzent: Mathias Lösel) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste, gefördert durch das kroatische Filmförderprogramm Croatian Audiovisual Centre. Die Redaktion liegt bei Diane Wurzschmitt und Stefan Kruppa (beide ARD Degeto).

Online first ist der Film ab Mittwoch, 26. Februar 2020, 20:15 Uhr in der ARD Mediathek unter https://www.ardmediathek.de zu sehen.

Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.

Interviews mit Saskia Veser und Michael Lerchenberg sowie O-Töne aus dem Film unter https://ardtvaudio.de/beitrag/6041

Fotos über www.ard-foto.de

Pressekontakt:

ARD Degeto, Natascha Liebold,

Tel: 069 / 1509-346, E-Mail: natascha.liebold@degeto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell