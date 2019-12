ARD Das Erste

Jochen Breyer und sein "Idol" Dieter Kürten gegen den "Quizduell-Olymp"

Am Freitag, 6. Dezember, 18:50 Uhr im Ersten

München (ots)

"Normalerweise gehe ich nicht in Quiz-Sendungen", verrät Jochen Breyer, "aber wenn Dieter Kürten neben mir steht, dann komm' ich". Die Reporter-Legende ist bereits zum fünften Mal beim "Quizduell-Olymp" - davon hat er bisher nur einmal das Match verloren. Verschafft seine Erfahrung dem Team Kürten/Breyer den entscheidenden Vorteil? Oder wird "Quiz-Ass" Thorsten Zirkel von seinem Fanclub im Publikum zum Sieg getragen? Es wird sportlich in Pilawas "Quizduell-Olymp" am Freitag, 6. Dezember, ab 18:50 Uhr im Ersten.

Prominente Teams fordern die besten Quizzer Deutschlands heraus - immer freitags in Jörg Pilawas "Quizduell-Olymp". Auch für die Zuschauer geht es um 10.000 Euro: Gewinnt der Olymp, können sich zehn Mitspieler der ARD Quiz App freuen, denn sie teilen sich den Gewinn. Sollten die prominenten Herausforderer es tatsächlich schaffen, gegen drei der besten Quiz-Köpfe Deutschlands zu bestehen, spenden sie ihren Gewinn für einen guten Zweck.

In der ARD Quiz App mitspielen - Während die Sendung im Ersten zu sehen ist, kann jeder in der ARD Quiz App spielen und gewinnen. Alle App-Spieler haben die gleichen Chancen auf den Gewinn - es ist unerheblich, wie viele Fragen jeder Spieler beantwortet hat und ob die Antworten richtig waren.

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

Das "Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

