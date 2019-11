ARD Das Erste

Das Erste

"Sturm der Liebe": Eine Rückkehr und zwei neue Gesichter

Bild-Infos

Download

München (ots)

Franz-Xaver Zeller, Anna Lena Class und Markus Pfeiffer stoßen zum Hauptcast der ARD-Erfolgstelenovela.

Die Bavaria-Fiction-Produktion "Sturm der Liebe" bekommt Verstärkung: Franz-Xaver Zeller, Anna Lena Class und Markus Pfeiffer tauchen zum Start der 16. Staffel im "Fürstenhof" auf und haben einige Liebeswirrungen und Intrigen im Gepäck.

Ein Tollpatsch kehrt zurück: Ab Folge 3269 (voraussichtlicher Sendetermin: 13. November 2019) schlüpft Franz-Xaver Zeller wieder in die Rolle des liebenswerten und humorvollen Bela Moser. Auf der Suche nach seiner Traumfrau wird er erneut einige Rückschläge verkraften müssen. Doch wird er überhaupt jemals die großen Liebe finden? Franz-Xaver Zeller stand bereits während seiner Ausbildung für die bayerische Fernsehreihe "Weißblaue Geschichten" vor der Kamera. Es folgten weitere Engagements, u. a. "Um Himmels Willen" und "Dahoam ist Dahoam".

Nadja Holler (Anna Lena Class) hofft nicht nur auf die große Liebe, sondern auch auf das große Geld, und dafür ist ihr jedes Mittel recht. Ab Folge 3288 (voraussichtlicher Sendetermin: 10. Dezember 2019) kommt sie in den "Fürstenhof", um die Affäre mit ihrem ehemaligen Liebhaber Tim Degen (Florian Frowein) wiederaufzunehmen. Franzi (Léa Wegmann) ist ihr dabei schon bald ein Dorn im Auge und Nadja lässt nichts unversucht, um Tim für sich zu gewinnen. Für Anna Lena Class ist "Sturm der Liebe" nicht die erste Bavaria Fiction-Produktion: Sie hatte bereits Rollen in "Inga Lindström" und "Die Rosenheim-Cops".

Auch Dirk Baumgartner (Markus Pfeiffer) kann beharrlich sein, wenn er etwas will. Obwohl er seine Frau Linda (Julia Grimpe) betrogen hat, will er sie nicht so einfach gehen lassen und lässt ab Folge 3297 (voraussichtlicher Sendetermin: 27. Dezember 2019) seinen Charme spielen. Ob Linda ihrem Noch-Ehemann widerstehen kann? Und dann ist da auch noch Annabelle (Jenny Löffler), in der Dirk die perfekte Partnerin gefunden hat, um sich an seinem ehemalig besten Freund Christoph (Dieter Bach) zu rächen. Markus Pfeiffer spielte zehn Jahre in die "Die Fallers" mit und war in zahlreichen weiteren TV-Produktionen wie "Beck is back" und die "Die Küstenwache" zu sehen. Er ist außerdem erfolgreicher Synchronsprecher.

"Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten

Im Internet unter www.daserste.de/sturmderliebe/

Fotos auf www.ardfoto.de

