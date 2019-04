ARD Das Erste

Das Erste: "Steirerwut" (AT): Dreharbeiten für den vierten Film der ARD-Degeto/ORF-Krimireihe Miriam Stein und Hary Prinz ermitteln gegen Brigitte Hobmeier auf einem Alpaka-Hof

Noch bis 16. April 2019 wird unter der Regie von Wolfgang Murnberger die Koproduktion "Steirerwut" (AT) von ARD Degeto und ORF mit Miriam Stein und Hary Prinz als Ermittler-Duo Sandra Mohr und Sascha Bergmann gedreht. Diesmal führt ein als Selbstmord getarnter Mordfall die beiden Grazer LKA-Beamten mitten ins Oststeirische Hügelland. Bergmann kommt der Fall eigentlich ungelegen, will er doch gerade romantische Tage mit "Es-ist-kompliziert"-Beziehung Eva Merz (Eva Herzig) von der "Spusi" verbringen. Gut, dass das ausgewählte Hotel ganz in der Nähe des Tatorts liegt. Als dann auch noch sein Sohn Daniel (Johannes Nussbaum) seiner Kollegin Sandra Mohr einen Besuch abstattet, erinnert die Konstellation eher an einen Familienausflug - wäre da nicht das Mordopfer und eine lange Liste an Verdächtigen...

In Episodenrollen spielen unter anderem Brigitte Hobmeier, Christoph Luser, Branko Samarovski, Norman Hacker, Peter Windhofer, Helmut Berger, Robert Reinagl, Beatrix Brunschko, Tina Haller, David Oberkogler und Peter Schneider.

Zum Inhalt: Die Grazer LKA-Beamten Sascha Bergmann (Hary Prinz) und Sandra Mohr (Miriam Stein) werden in das Oststeirische Hügelland gerufen. Der vermeintliche Selbstmord von Johann Hödlgruber (Helmut Berger) war bei näherem Hinsehen doch Mord und die ortsansässige Polizei in Gestalt von Karl Fasching (Norman Hacker) und Leo Leitner (Peter Windhofer) brauchen Unterstützung. Da der Hödlgruber-Bauer mit so gut wie jedem im Clinch lag, gibt es eine lange Liste an Verdächtigen: An erster Stelle stehen die Eltern von Leo Leitner, die sich seit Jahren mit dem Opfer um einen Grenzstein gestritten haben. Aber auch Hödlgrubers Sohn Peter (Christoph Luser) und sein Bruder Ernst (Branko Samarovksi), der sich seit Jahren um sein Erbe betrogen fühlt, hätten ein Motiv, ebenso Peters heimliche Geliebte Lotte (Brigitte Hobmeier), die auf dem Nachbarhof Alpakas hält, und ihr ungehobelter Helfer Fipsl (Peter Schneider). Das heißt, Überstunden bei den Ermittlern, die Bergmann durch die Anwesenheit von Eva Merz von der Spusi jedoch etwas versüßt werden.

"Steirerwut" (AT) ist eine Koproduktion der Allegro Film (Produzent: Helmut Grasser, Producerin: Gabi Stefansich) mit ARD Degeto (Redaktion: Diane Wurzschmitt) für Das Erste und dem ORF (Redaktion: Dr. Klaus Lintschinger). Das Drehbuch stammt von Wolfgang und Maria Murnberger mit Figuren aus den "Steirerkrimis" von Claudia Rossbacher. Regie führt Wolfgang Murnberger, hinter der Kamera steht Peter von Haller.

