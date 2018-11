Anti-Romantische Komödie

Die Society-Reporterin Merlin (Anja Knauer) wird vor dem Altar sitzen gelassen. Am Boden zerstört bleibt der End-Zwanzigerin nichts anderes übrig, als in eine Männer-WG zu ziehen. Sie zerfließt in Selbstmitleid bis ihr neuer Mitbewohner Jacob (Max von Thun) einschreitet. Seiner Männerlogik folgend,... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Die Society-Reporterin Merlin (Anja Knauer) wird vor dem Altar sitzen gelassen. Am Boden zerstört bleibt der End-Zwanzigerin nichts anderes übrig, als in eine Männer-WG zu ziehen. Sie zerfließt in Selbstmitleid bis ihr neuer Mitbewohner Jacob (Max von Thun) einschreitet. Seiner Männerlogik folgend, schlägt der Womanizer die einzig wahre Lösung vor - Merlin braucht schleunigst einen One-Night-Stand Ö SAT.1 zeigt "Gut zu Vögeln" am Dienstag 13. November 2018, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV

© Constantin Film Verleih GmbH/Marc Reimann

Dieses Bild darf bis 13.11.2018 honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Nicht fuer EPG und Social Media! Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. Bei Fragen: 089/9507-2184.

Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.

Bei Fragen:

089/9507-2184.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell