"Bericht aus Berlin" am Sonntag, 17. März 2019, um 18:30 Uhr im Ersten

Moderation: Oliver Köhr

Geplante Themen:

Ende einer Ära - Sahra Wagenknecht geht / Sie ist das bekannteste Gesicht der Linken, sie hat provoziert und gespalten, sie hat ihrer Partei viel zugemutet. Jetzt geht die Gallionsfigur der Linken und die Partei muss sich neu sortieren. Endet nun der Zweikampf mit Katja Kipping? Was bedeutet das für Thüringen? Dort will der einzige linke Ministerpräsident wiedergewählt werden. Und ist jetzt ein rot-rot-grünes Bündnis im Bund denkbar? Justus Kliss über den Zustand einer Partei, die vor den kommenden Wahlen ihre Richtung sucht. Dazu live ein Studiogespräch mit Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender Die Linke

Superschnell, superteuer - der Krimi um 5G / Für viele ist der Start von 5G endlich der Start ins wirklich schnelle Internet. Doch kurz vor der Versteigerung der Lizenzen tobt ein politischer Streit. Amerika übt unverhohlen Druck aus, weil der chinesische Weltmarktführer Huawei Mitbieter sein könnte. Die deutsche Regierung scheint uneins zu sein, wie man damit umgeht. Mehr Unabhängigkeit für den deutschen und europäischen Markt? Aber wie? Marie von Mallinckrodt über den politischen Kampf um 5G

Alleingelassen - die schwierige Situation in der häuslichen Pflege / Niemand gibt seine pflegebedürftigen Angehörigen gerne in ein Pflegeheim. Daheim, in der vertrauten Umgebung bleiben, auch wenn man schwer pflegebedürftig ist, wollen die meisten. Zwei Drittel der ca. 3,5 Millionen Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt. Ein Kraftakt für die Angehörigen, die sich hierbei oft allein gelassen fühlen. Julia Krittian über eine Ehefrau, die seit Jahren ihren schwer pflegebedürftigen Mann pflegt und sich mehr Unterstützung wünscht.

