Vorrunden-Aus der DFB-Elf: Oliver Bierhoff zu Gast im ZDF-WM-Studio

Mainz (ots) - DFB-Teammanager Oliver Bierhoff ist am Freitag, 6. Juli 2018, Gast bei ZDF-Moderator Oliver Welke im ZDF-WM-Studio in Baden-Baden. Der frühere Nationalspieler und langjährige DFB-Funktionär wird sich im Rahmen der "ZDF WM live"-Sendung nach dem ersten Viertelfinal-Spiel gegen 18.30 Uhr zum frühzeitigen Ausscheiden der DFB-Auswahl bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland äußern.

ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Nach dem frühen Scheitern der Nationalmannschaft gibt es viele Aspekte rund um das Team, die dringend aufgearbeitet werden müssen. Dafür haben wir mit Oliver Bierhoff ausführlich Gelegenheit."

Oliver Welke und Oliver Kahn führen die Zuschauer bereits ab 15.05 Uhr durch den zehnten ZDF-WM-Tag. Auf dem Programm stehen die ersten beiden WM-Viertelfinal-Spiele: Um 16.00 Uhr trifft Uruguay auf Mitfavorit Frankreich. Live-Reporter im Stadion von Nischni Nowgorod ist Oliver Schmidt. Ab 20.00 Uhr folgt in Kasan die Viertelfinalbegegnung zwischen Rekordweltmeister Brasilien und den starken Belgiern. Béla Réthy kommentiert.

