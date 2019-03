ARD Das Erste

Das Erste

"Racko": 13-jährige Zwillinge spielen an der Seite des struwweligen Filmhunds

Neue Familienserie startet am Sonntag um 8:05 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die 13-jährigen Zwillinge Leon und Lino de Greiff spielen die Hauptrolle des Flori Wiesner in der neuen Familienserie "Racko - Ein Hund für alle Fälle", die am kommenden Sonntag, 10. März 2019, um 8:05 Uhr im Ersten startet. In der Titelrolle ist Chewakka als Racko zu sehen, ein etwa fünfjähriger Mischlingshund, der aus dem Tierschutz in Spanien kommend inzwischen unter Tiertrainerin Renate Hiltl ein aufgeschlossener und immer fröhlicher Filmhund geworden ist. "Wir haben uns gleich gut verstanden", sagt Leon über den vierbeinigen Titelhelden. Auch sein Bruder Lino blickt auf viele lustige Momente bei den Dreharbeiten im letzten Sommer zurück: "Mir wurde zum Beispiel Leckerli-Paste ins Gesicht geschmiert. Da hat Chewakka mir mein ganzes Gesicht abgeschleckt."

Chewakka alias Racko ist Teil des Erbes, das Flori Wiesner in der ARD-Serie zugesprochen wird. Der andere Teil ist der Hof seines Großvaters im idyllischen Voralpenland. Floris Mutter (Ines Hollinger), die nach einem heftigen Streit vor 13 Jahren den Wiesnerhof in Richtung Leipzig verlassen hatte, steht vor einer schweren Entscheidung. Sollen sie ihr Leben, ihre Freunde, die Schule in der Großstadt aufgeben für einen Hof mit Hund in Bayern? Aber natürlich! Racko und Flori werden bald ziemlich beste Freunde. Zusammen mit dem struwweligen Mischling erkundet Flori die neue Heimat, die so manches bietet, was es in der Großstadt nicht gibt.

In weiteren Rollen sind Gabor Biedermann, Siegfried Terpoorten, Eva-Maria Reichert, Joline Letizia Schwärzler, Andreas Tobias, Monika Manz und David Wurawa zu sehen.

"Racko - Ein Hund für alle Fälle" ist eine Produktion von Filmbüro Münchner Freiheit im Auftrag der ARD unter Federführung des Bayerischen Rundfunks für Das Erste. Produzent ist Ernst Geyer. Die Redaktion hat Andreas M. Reinhard (BR).

Das Erste zeigt die 13 Folgen, geblockt jeweils ab 8:05 Uhr, an den Sonntagen vom 10. März bis 7. April 2019.

Im Internet: www.DasErste.de/Racko

Weitere Informationen entnehmen akkreditierte Journalisten dem Presseheft im Pressedienst Das Erste unter https://presse.daserste.de. Im Vorführraum stehen zwei Folgen zur Ansicht bereit. Pressefotos unter ard-foto.de und br-foto.de, E-Mail: bildmanagement@br.de

Pressekontakt:

Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste

Tel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.de



Tina Petersen, BR-Pressestelle

Tel.: 089/5900-10564, E-Mail: tina.petersen@br.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell