Die Europawahl 2019 wird die wohl wichtigste in der Geschichte der Europäischen Union, viele sprechen von einer Schicksalswahl. Zwar ist das Interesse an Europa und der Europäischen Union bei den Wählerinnen und Wählern in jüngster Zeit gewachsen, doch haben auch die EU-kritischen, populistischen und nationalistischen Parteien nicht an Zustimmung verloren. Euro-Rettungsaktionen, Flüchtlingskrise, weicher oder harter Brexit bis hin zur Diskussion bei der AfD über einen Dexit - wenn im Mai 2019 eine Bilanz der dann vergangenen Legislaturperiode des Europaparlamentes gezogen wird, werden all diese Themen engagiert debattiert werden.

Das Erste wird sich mit einer Vielzahl von Dokumentationen und mit seinen Gesprächssendungen linear und online an dieser Debatte beteiligen, einen Blick in andere Länder Europas werfen und die großen europäischen Herausforderungen aufzeigen. Gleichzeitig werden die Spitzenkandidaten und Vertreter der Parteien, die im Europaparlament vertreten sind, zu Wort kommen.

Europa wählt Montag, 29. April 2019, 22:45 Uhr Die Story im Ersten: Gekaufte Agrarpolitik? Wie Industrie und Agrarlobby durch-regieren (SWR) Wenn in Brüssel über die gemeinsame Agrarpolitik ab 2020 verhandelt wird, geht es auch um die Neuverteilung der 60 Milliarden Euro EU-Agrarsubventionen. Wie werden sich die EU-Abgeordneten verhalten? Unabhängig entscheiden oder im Interesse von Industrie und Interessensverbänden? Eine exklusive Recherche deckt die engen Verflechtungen mit Parlamentariern in Brüssel und Berlin auf und zeigt, wie die Bemühungen um eine umweltfreundlichere Landwirtschaft so auf der Strecke bleiben. Mittwoch, 1. Mai 2019, 22:45 Uhr Inside Europe. Krise einer Schicksalsgemeinschaft (SWR/RBB/BBC u.a.) Der Film bietet einen eindrucksvollen Blick hinter die Kulissen der Macht. Zahlreiche europäische Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker äußern sich sehr persönlich zu Erfahrungen und Erlebnissen in Ausnahmesituationen, ihre Beziehung zu Europa und ihr europäisches Engagement. "Inside Europe" setzt auf den menschlichen Faktor der Politik, entlockt und enthüllt, ohne zu entblößen. Samstag, 4. Mai 2019, 16:30 Uhr Europa wählt - Brüssel und die EU (WDR) Die Reportage widmet sich den aktuellen Entwicklungen in den Beziehungen von Brüssel und der EU. Montag, 6. Mai 2019, 22:45 Uhr Europas Jugend - Europas Zukunft? (SR) Die Dokumentation zeigt quer durch Europa junge Protagonistinnen und Protagonisten bis Anfang 30 mit ihren sehr persönlichen Erfahrungen pro und contra EU. Die Reporter treffen Jugendliche, die von der europäischen Idee begeistert sind, und solche, die sich enttäuscht oder gleichgültig von der EU abwenden. Was muss sich ändern, um die europäische Idee flächendeckend in den EU-Ländern für die Jugend attraktiv zu machen? Dienstag, 7. Mai 2019, 20:15 Uhr Wahlarena (WDR/NDR) Nach dem großen Erfolg der Sendung 2014 mit den Kandidaten Jean-Claude Juncker und Martin Schulz plant Das Erste wieder eine "Wahlarena", diesmal mit dem EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber und Frans Timmermans von der SPE. Montag, 13. Mai 2019, 20:15 Uhr Feindbild Brüssel - Was wollen Europas Rechtspopulisten? (SWR/WDR) Noch nie war vor einer Europawahl die Befürchtung und Wahrscheinlichkeit so groß, dass eine folgenschwere Zahl von Gegnern und sogar Feinden der EU ins Europaparlament gewählt wird. Zwei Reporter fragen nach in EU-Ländern, von denen aus mehrheitlich EU-Gegner, aber auch neue Befürworter ins Parlament einziehen könnten. Anschließend um 21:00 Uhr hart aber fair (WDR) mit einer Diskussion zum Thema Montag, 20. Mai 2019, 20:15 Uhr Kassensturz Europa - ungleich erfolgreich (HR/MDR) Ein journalistischer Faktencheck, der einen umfassenden Blick auf die Wirtschaft Europas und den Alltag der Menschen wirft. Was ist in 25 Jahren aus dem Ziel der EU geworden, die Lebensverhältnisse in Europa anzugleichen? Wie steht es um Zusammenhalt und Stabilität? In der Sendung werden die gefühlte Wahrheit, die Wirklichkeit und die Fakten gegenübergestellt. Anschließend um 21:00 Uhr Europa-Visionen (BR/MDR/SWR) Welche Lösungen haben die Parteien für die großen europäischen Herausforderungen Migration, Jugendarbeitslosigkeit und offene Grenzen? In der Live- Gesprächsrunde mit den Vorsitzenden der deutschen Parteien, die eine realistische Chance haben, die Geschicke Europas nach der Wahl zu beeinflussen, sollen diese Fragen im Stil einer "Elefantenrunde" diskutiert werden. Tagesthemen-Tour (WDR) mit Markus Preiß, ausgestrahlt an jeweils zwei Tagen in den beiden Wochen vor der Europawahl. Der Leiter des Brüsseler ARD-Studios wird themenbezogen in europäischen Ländern unterwegs sein. Der Wahlabend am 26. Mai 2019 17:30 - 20:00 Uhr Bis ca. 19:30 Uhr werden das deutsche Wahlergebnis bei der Europawahl und die Wahlergebnisse aus Bremen ("Bremen hat gewählt") im Fokus stehen. Moderiert wird die Sendung von WDR-Chefredakteurin Ellen Ehni, die Präsentation und Analysen der Wahlergebnisse erfolgen wie immer durch Jörg Schönenborn, als ständiger Gesprächsgast im Studio beleuchtet Tina Hassel die bundespolitischen Auswirkungen. Ca. 19:30 - 20:00 Uhr (embedded - nahtloser Übergang) Weltspiegel (WDR) mit dem monothematischen Schwerpunkt Europawahl: Der "Weltspiegel" wirft einen Blick in ausgewählte europäische Hauptstädte und Regionen. Für Hochrechnungen und Analysen zur Europa- und Bremenwahl wird ins ARD-Wahlstudio geschaltet. 21:45 Uhr Tagesthemen extra 21:55 Uhr Anne Will 22.55 Uhr Tagesthemen 23:20-0:20 Uhr In der zweiten Strecke des Abends stehen besonders die Wahlergebnisse in den anderen EU-Ländern im Vordergrund. Dazu gibt es Analysen und Berichte aus Brüssel und anderen europäischen Hauptstädten. Online- und Social-Media-Angebote der ARD zur Europawahl 2019 #kurzerklärt Für die etablierte Marke #kurzerklärt produziert das Studio Brüssel verschiedene Sonderausgaben zur Europawahl. Dabei wird zum Beispiel erklärt: Wen wählen wir eigentlich? Wie demokratisch ist das? Wie viel ist meine Stimme aus Deutschland wert? #europaerklärt In den kurzen Clips geht es um Basiswissen: Wie wird gewählt? Was sind die EU-Institutionen? Wie kommt es zu einem Gesetz in der EU? Wie viel bekommen Bauern in Deutschland von der EU? Wie viel Macht hat der Kommissionspräsident? Was macht die EU für mich? Wie viel zahlt die EU für unsere Straßen? #Wahlwunsch Wahlwunsch ist ein Porträtformat: Europaweit beantworten Bürgerinnen und Bürger unterschiedlichen Alters Fragen, wie z.B.: Was sind meine Wünsche? Meine Hoffnungen? Was sind meine Ängste? Acht & Zwanzig Acht & Zwanzig ist ein crossmediales Reportage-Format von jungen Reportern - bei YouTube, Facebook, in den Auslandsmagazinen des Ersten und des WDR und im Hörfunk. In verschiedenen Folgen soll Europa greifbar gemacht werden. Dabei geht es nicht um das, was in Brüssel passiert, sondern um den Alltag von jungen Menschen. Darüber hinaus sind zahlreiche Webvideos und Webdokus geplant.

