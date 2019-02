ARD Das Erste

Das Erste: Glanzmomente und Hochkaräter bei "Wer weiß denn sowas?" Das Wissensquiz vom 4. bis 8. März um 18:00 Uhr im Ersten

Die eine ist die Moderatorin der Tanzshow "Let's Dance", die andere ein erfolgreiches Model; die Schwestern Victoria und Paulina Swarovski bringen Glanz ins Wer-weiß-denn-sowas-Studio. An der Seite der Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton spielen die beiden attraktiven Schwestern am Mittwoch um den Sieg.

Bereits am Montag kommt es bei "Wer weiß denn sowas?" zu einem Geschwister-Duell: Die "Amigos" Bernd Ulrich und Karl-Heinz Ulrich, zusammen sind sie das erfolgreichste Schlagerduo Europas, werden zu Konkurrenten, wenn es in der Spielshow von Kai Pflaume darum geht, Gewinne für die Unterstützer im Publikum zu erspielen.

"4 Blocks" gegen "Dogs of Berlin" heißt das Serien-Duell bei "Wer weiß denn sowas?" am Dienstag. Die Hauptdarsteller aus zwei viel beachteten deutschen Serien des letzten Jahres, Kida Khodr Ramadan und Katharina Schüttler, treten im Vorabendquiz gegeneinander an.

Die Schauspielkollegen Ina Paule Klink und Oliver Korittke sind seit einigen Jahren treue Weggefährten des Ermittlers "Wilsberg". In der ZDF-Krimiserie halten sie dem Privatdetektiv den Rücken frei. Am Freitag können sie beweisen, dass sie auch ohne Wilsberg mit Ermittlergeist glänzen können und die richtigen Antworten finden.

Am Donnerstag trifft Schauspieler Winfried Glatzeder auf Schauspielerin und Sängerin Barbara Schöne. Wird ihr Gesangtalent ein Vorteil sein, wenn es um die Beantwortung von Fragen wie diese geht?

Als Ornithologen Dompfaffen beibrachten, deutsche Volkslieder zu singen, stellten sie fest, dass ...? a) die Vögel poppigere Volkslieder präferierten und schneller lernten b) die Atemtechnik der Vögel Menschen hilft, den Ton zu treffen c) die Vögel innerlich mitsangen, um ihren Einsatz nicht zu verpassen Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen. Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 4. bis 8. März 2019 im Überblick: Montag, 4. März - "Die Amigos" Bernd Ulrich und Karl-Heinz Ulrich Dienstag, 5. März - die Schauspieler Kida Khodr Ramadan und Katharina Schüttler Mittwoch, 6. März - die Schwestern Victoria und Paulina Swarovski Donnerstag, 7. März - die Schauspieler Barbara Schöne und Winfried Glatzeder Freitag, 8. März - die Schauspieler Oliver Korittke und Ina Paule Klink

