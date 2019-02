ARD Das Erste

Das Erste: "Bericht aus Berlin" am Sonntag, 24. Februar 2019, um 18:30 Uhr im Ersten

München (ots)

Moderation: Tina Hassel

Geplante Themen:

Klimaschutz: Kann die Regierung liefern? Umweltministerin Svenja Schulze hat ihren Entwurf für ein Klimaschutzgesetz bei der Bundeskanzlerin abgegeben - im Alleingang und gegen den absehbaren Widerstand vieler Ressorts. Denn die müssten in Haftung treten, wenn sie in ihrem Bereich das Ziel verfehlen, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2050 um 95 Prozent zu reduzieren. In der Union laufen bereits viele Sturm gegen den Entwurf der SPD-Ministerin. Aber wieviel Rückhalt hat Svenja Schulze auch in den eigenen Reihen? Zumal sie auch mit der Insektenschutzverordnung Maßnahmen anschiebt, die zwar in der Bevölkerung sehr populär sind, aber bei konventionellen Bauern und der Agrarlobby auf harten Widerstand prallen. Kristin Joachim fragt, wieviel Einfluss die Umweltministerin in der Bundesregierung noch hat. Zu dem Thema spricht Tina Hassel mit Matthias Miersch, dem stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Bezahlbares Wohnen: Wer stoppt die Spekulanten? In den großen Städten fehlt es an Wohnungen und die Mieten explodieren. In vielen Kommunen rächt sich, dass die städtischen Wohnungsbaugesellschaften vor Jahren privatisiert wurden. Den klassischen Vermieter gibt es dabei heute immer seltener. Spekulanten aus vielen Ländern konkurrieren um die Immobilien, die satte Renditen versprechen - selbst wenn die Wohnungen lange leerstehen. Justus Kliss hat sich umgesehen und wundert sich, warum sich in der Bundespolitik kaum jemand an das Thema bezahlbares Wohnen herantraut. Über das Thema spricht Tina Hassel mit Ralph Brinkhaus, dem Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter: www.berichtausberlin.de http://blog.ard-hauptstadtstudio.de www.facebook.com/berichtausberlin www.twitter.com/ARD_BaB

Pressekontakt:

ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,

E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell