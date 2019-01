Zwischen Lob und Selbstzweifel: die "Dancing on Ice"-Promis vor ihrer zweiten Kür auf dem Eis - am Sonntag live in SAT.1 Bezaubernde Kür oder große Rutschpartie? Sieben Prominente wagen ihren zweiten Tanz auf dem Eis. Gemeinsam mit ihren Profi-Partnern kämpfen Sarah Lombardi, Sarina Nowak, Aleksandra... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Bezaubernde Kür oder große Rutschpartie? Sieben Prominente wagen ihren zweiten Tanz auf dem Eis. Gemeinsam mit ihren Profi-Partnern kämpfen Sarah Lombardi, Sarina Nowak, Aleksandra Bechtel, Kevin Kuske, Detlef Soost, John Kelly und Timur Bartels am Sonntag, um 20:15 Uhr, live in der neuen SAT.1-Show "Dancing on Ice" um die Gunst der Jury und der Zuschauer.

Für die Jury gehören Sarah Lombardi und Joti Polizoakis bereits nach ihrem ersten Auftritt zu den Favoriten bei "Dancing on Ice". Mit 34 von 40 Jury-Punkten zeigte Sarah mit ihrem Partner die zweitbeste Performance des Abends. Jurorin Judith Williams: "Das war ein grandioser Auftritt! Die Latte hängt wahnsinnig hoch." Auch Katarina Witt sieht großes Potenzial in Sarah: "Ich bin sprachlos und fast ein bisschen sauer, was du in drei Monaten gelernt hast." Jetzt heißt es für Sarah Lombardi, die nächste Eistanz-Performance einzustudieren - und das in wenigen Tagen. "Mir graut schon vor Sonntag. Ich glaube, es ist diese Umgewöhnung, dass wir so viel Zeit hatten für eine Choreo und jetzt sind es nur ein paar Tage", resümiert Lombardi während des Trainings und gibt sich kämpferisch: "Ich muss nochmal eine Schippe drauflegen, muss mich verbessern." Wird sie an ihre erste Performance anknüpfen können?

"Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so angespannt war wie vor dieser ersten Show", reflektiert Detlef Soost seinen Auftritt von Sonntag und kämpft vor der zweiten Live-Sendung mit sich selbst. Für seine zweite Kür will der Fitness-Coach lockerer auf dem Eis auflaufen: "Als ich nach der Kür alles losgelassen habe, ist die Anspannung von fast 100 Tagen Training abgefallen."

Neben John Kelly, der mit seiner Kür in der Auftaktshow von "Dancing on Ice" für tosenden Applaus bei Publikum und Fans sorgte und seine Ehefrau zu Tränen rührte, begeisterten auch Schauspieler Timur Bartels und seine Tanz-Partnerin Amani Fancy. Mit einer atemberaubenden Kür überzeugten sie Jury und Zuschauer und verzauberten mit innigen Blicken. In ihrer zweiten Performance will das Tanzpaar das Eis im Studio mit "Flames" von David Guetta und Sia erneut zum Schmelzen bringen, um sich wieder die beste Punktewertung zu ertanzen.

Welcher Prominente überzeugt auf Schlittschuhen mit Eleganz und Anmut? Wer verzaubert auf dem Eis? Wer muss die Show verlassen?

Diese prominenten Eistänzer und Profis treten am Sonntag live an:

- Sängerin Sarah Lombardi und Joti Polizoakis, dreifacher Deutscher Meister im Eistanz - Curvy-Model Sarina Nowak und David Vincour, Olympia-Teilnehmer und Profi-Eistänzer - Moderatorin Aleksandra Bechtel und Matti Landgraf, Profi-Eiskunstläufer. - Vierfacher Bob-Olympiasieger Kevin Kuske und Myriam Leuenberger, Profi-Eiskunstläuferin - Tanz- und Fitness-Coach Detlef Soost und Kat Rybkowski, Profi-Eiskunstläuferin - Musik-Star John Kelly und Annette Dytrt, fünffache Deutsche Eiskunstlauf-Meisterin - Schauspieler Timur Bartels und Amani Fancy, mehrfache britische Eiskunstlauf-Meisterin

Ausführliche Informationen zur Show, Interviews mit den Prominenten sowie Bilder zum Download erhalten Sie auf der "Dancing on Ice"-Presseseite unter http://presse.sat1.de/Dancing-on-Ice

"Dancing on Ice" - sonntags um 20:15 Uhr live in SAT.1

Hashtag zur Show: #DancingOnIceSAT1

Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Kevin Körber Tel. +49 [89] 9507-1187 Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Tabea Werner Tel. +49 [89] 9507-1167 Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell