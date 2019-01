Mehr Coaches, mehr Talente, mehr "The Voice Kids": Lena Meyer-Landrut, Stefanie Kloß, The BossHoss und Mark Forster ringen ab 17. Februar in SAT.1 um die jungen Stimmen

Zuwachs fuer die ,The Voice Kids'-Familie: In der Musikshow gibt es 2019 zum ersten Mal vier Coach-Teams, zum ersten Mal zwei Frauen-Teams und ein großes Comeback. Drei Jahre nach ihrem Sieg kehrt Lena Meyer-Landrut ab Sonntag, 17. Februar, 20:15 Uhr, in SAT.1 auf den Coach-Stuhl zurueck.... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Zuwachs für die "The Voice Kids"-Familie: In der Musikshow gibt es 2019 zum ersten Mal vier Coach-Teams, zum ersten Mal zwei Frauen-Teams und ein großes Comeback. Drei Jahre nach ihrem Sieg kehrt Lena Meyer-Landrut ab Sonntag, 17. Februar, 20:15 Uhr, in SAT.1 auf den Coach-Stuhl zurück. Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß und The BossHoss, Alec Völkel und Sascha Vollmer, feiern ihr "The Voice Kids"-Debüt. Und Titelverteidiger Mark Forster geht zum fünften Mal an den Start. Wer hat das feinste Gehör in den Blind Auditions und die erfolgreichste Hand am Buzzer im Duell der Alphatiere?

Lena Meyer-Landrut: "Ich freue mich so sehr, wieder als Coach zurück bei 'The Voice Kids' zu sein. Es ist an der Zeit, mal wieder zu zeigen, wer im Chefsessel sitzt. Mommy is back! Der Kampf der Coaches ist eröffnet: Team Lena for the win!"

Stefanie Kloß: "Ich kann mich noch gut erinnern, wie aufregend es für mich war, als ich zum ersten Mal bei 'The Voice of Germany' auf diesem 'Roten Stuhl' sitzen und meinen Talents zur Seite stehen durfte. Jetzt bei den Kids dabei zu sein, ist für mich noch viel krasser, weil sie so jung und doch so viel mutiger sind, als ich es beim Start mit unserer Band war. Ich war damals so froh meine Jungs zu haben und ich wünsche mir sehr, jetzt diesen jungen Menschen ein ebenso guter Begleiter zu sein."

The BossHoss: "Aus unserer eigenen Erfahrung wissen wir, dass Musik ein wichtiger Grundstein für die kreative Entwicklung eines Kindes ist. Für uns als Väter und Musiker eine Herzensangelegenheit, wenn wir genau dazu unseren Beitrag leisten können. Liebe Steff, liebe Lena, lieber Mark: Hier kommt die School of Rock. Da könnt auch ihr noch was lernen!"

Mark Forster: "Offensichtlich reichen ja zwei Teams nicht aus, um Team Mark Konkurrenz zu machen. Deswegen hetzt mir SAT.1 auch noch einen zusätzlichen Coach und die zwei Cowboys auf den Hals. Ich kann nur sagen: Niedlicher Versuch. Team Mark wird den Titel selbstverständlich verteidigen."

Moderiert wird die Musikshow von Thore Schölermann und zum ersten Mal steht Melissa Khalaj als Co-Moderatorin an seiner Seite. Iggi Kelly, #VoiceKids-Talent 2017, lässt die Zuschauer als Online-Reporter hinter die Kulissen blicken. Produzent ist Talpa Germany. "The Voice Kids" ab Sonntag, 17. Februar 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1

