ARD Das Erste

Das Erste

"König von Mallorca" Jürgen Drews trifft auf "Ballermann-Titan" Mickie Krause bei "Wer weiß denn sowas?"

Das Wissensquiz vom 4. bis 8. Februar 2019 um 18:00 Uhr im Ersten

München (ots)

Jürgen Drews und Mickie Krause sind die unangefochtenen Top-Acts am Ballermann. Mit Hits, wie "Ein Bett im Kornfeld" und "Zehn nackte Friseusen" bringen sie seit Jahren regelmäßig die Partyhochburgen von Mallorca zum Kochen. Am Freitag sorgen sie im Hamburger "Wer weiß denn sowas?"-Studio mächtig für Stimmung.

Zum Wochenstart begrüßt Moderator Kai Pflaume zwei Spaßvögel von anderem Kaliber: Es wird garantiert lustig, wenn Thomas Hermanns und Bastian Pastewka sich an der kreativen Beantwortung von Fragen aus zwölf Kategorien versuchen. Amüsant geht es auch beim Rateduell zwischen dem Comedian Faisal Kawusi und Moderatorin Palina Rojinski am Dienstag weiter, wenn beide an der Seite der Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton um möglichst hohe Gewinne für ihre Unterstützer im Publikum kämpfen.

Der Schauspieler Sven Martinek und die Sportmoderatorin Esther Sedlaczek bekommen es am Mittwoch mit einer tierischen Frage zu tun:

Baby-Elefanten ...

a. schleppen ihr Spielzeug überallhin mit. b. lutschen gern an ihrem Rüssel. c. bekommen von ihren Eltern Schlaflieder zu hören.

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 4. bis 8. Februar 2019 im Überblick: Montag, 4. Februar - die Spaßvögel Thomas Hermanns und Bastian Pastewka Dienstag, 5. Februar - der Comedian Faisal Kawusi und Moderatorin Palina Rojinski Mittwoch, 6. Februar - der Schauspieler Sven Martinek und Sportmoderatorin Esther Sedlaczek Donnerstag, 7. Februar - Sport Freitag, 8. Februar - die "Ballermann"-Legenden Jürgen Drews und Mickie Krause

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk. "Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

Fotos über www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste Tel: 089/5900 23876,

E-Mail: agnes.toellner@DasErste.de

bibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbH Tel: 0221/952 9080,

E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell