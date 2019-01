ARD Das Erste

Das fängt ja gut an: Das Vorabendprogramm des Ersten erzielte seit Jahresbeginn einen durchschnittlichen Marktanteil von 15,2 %. Spitze war einmal mehr "Wer weiß denn sowas?": Die Ausgabe am 3. Januar hatte einen Marktanteil von 17,8 % und eine Reichweite von 3,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Erfolgreich verlief auch der Auftakt von "Hubert ohne Staller" mit 3,08 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 12,1 %.

2018 erreichten die drei Quizformate "Wer weiß denn sowas?", "Gefragt - Gejagt" und "Quizduell" jeweils Bestwerte seit ihrem Start und erzielten einen durchschnittlichen Marktanteil von 15,3 % auf dem Sendeplatz um 18:00 Uhr. Mit dem quantitativen Erfolg korrespondiert das qualitative Urteil des Publikums, dass Das Erste die besten Quizshows im deutschen Fernsehen hat. Das Quiz- und Serienangebot im Vorabendprogramm des Ersten konnte 2018 mit 12,0 % den höchsten Marktanteil seit zehn Jahren verbuchen.

Frank Beckmann, ARD-Koordinator Vorabendprogramm: "Wir freuen uns über die wachsende Fangemeinde im Vorabend des Ersten: In der Spitze konnten wir 2018 mehr als 4,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen, in der ARD Quiz App sind mittlerweile rund 1,2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer registriert. Mein Dank und meine Glückwünsche an alle Beteiligten für das zurückliegende Rekordjahr - so darf es weitergehen!"

Für programmlichen Nachschub ist gesorgt: Auf ihrer heutigen Sitzung hat die Fernsehprogrammkonferenz der ARD die Produktion von weiteren Staffeln "Hubert ohne Staller", "Morden im Norden" und "Rentnercops" beschlossen. "Gefragt - Gejagt" wird in diesem Jahr mit 90 Folgen fortgesetzt. Die neue Serie "Watzmann ermittelt" mit Andreas Giebel und Peter Marton in den Hauptrollen ist ab Mai dieses Jahres im Vorabendprogramm eingeplant.

