Programmänderung morgen, 19. Januar 2019, im Ersten

Verschiebung des Films "Verliebt in Valerie"

Wegen der Übertragung der Handball-WM-Hauptrunde verschiebt sich die Ausstrahlung von "Verliebt in Valerie". Das Erste zeigt die außergewöhnliche Liebesgeschichte am Samstag, 2. März 2019, um 20:15 Uhr.

In "Verliebt in Valerie" spielt Sebastian Zimmler den Autisten Florian, der in einem Nobelhotel als Assistent des Facility-Managers Henk (Martin Wuttke) arbeitet. Florian, dem es besonders schwerfällt sich auf Neues mit ungewissem Ausgang einzulassen, schwärmt für das Zimmermädchen Valerie (Mina Tander). Doch bei ihr herrscht nicht nur im Personalzimmer Chaos. Privat kämpft die junge Mutter verzweifelt um das Besuchsrecht für ihre Tochter. Als Florian sich als kostenloser Rechtsbeistand anbietet und sich auf Anhieb bewährt, keimt bei ihm die Hoffnung auf, Valeries Herz zu gewinnen. Die sieht in ihm zunächst jedoch nur einen Freund, der ihr guttut. Um seinem Schützling zu helfen, schaltet sich Henk als Ratgeber ein, doch manche Tipps nimmt Florian dann doch etwas zu wörtlich.

"Verliebt in Valerie" ist eine Produktion der Wiedemann & Berg Television GmbH im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Produzenten sind Nanni Erben, Quirin Berg und Max Wiedemann, ausführende Produzentin ist Ilka Förster. Das Drehbuch stammt von Markus B. Altmeyer. Die Redaktion liegt bei Birgit Titze und Sascha Schwingel (ARD Degeto).

Den geänderten Programmablauf für den 19. Januar entnehmen Sie bitte den Seiten https://www.daserste.de/programm

