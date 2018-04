ARD-DeutschlandTrend: Merkel stürzt bei Bewertung des neuen Kabinetts im Vergleich zu 2014 ab

Köln (ots) -

+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 22.15 Uhr +++ Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichen Ausgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tagesschau.de veröffentlicht und dürfen dann bereits verwendet werden. Bei der Bewertung ausgesuchter Kabinettsmitglieder belegt Angela Merkel Platz eins. 57 Prozent halten sie für eine gute Besetzung als Bundeskanzlerin. Allerdings ist dieser Wert im Vergleich zu Januar 2014, am Anfang der letzten Legislaturperiode, um 18 Punkte gesunken. 40 Prozent halten sie aktuell für keine gute Besetzung. Wirtschaftsminister Peter Altmaier wird von 55 Prozent der Befragten für eine gute Besetzung gehalten (22 Prozent "keine gute Besetzung"). Olaf Scholz als Finanzminister halten 49 Prozent für eine gute Besetzung (27 Prozent "keine gute Besetzung"). Heiko Maas als Außenminister halten 43 Prozent für eine gute Besetzung (29 Prozent "keine gute Besetzung"). Bei Ursula von der Leyen im Verteidigungsministerium überwiegen die Stimmen, die sie für keine gute Besetzung halten (54 Prozent). 40 Prozent, halten sie als Verteidigungsministerin für eine gute Besetzung (+/-0 im Vergleich zu Januar 2014). Gleiches gilt für Innenminister Horst Seehofer. 51 Prozent halten ihn für keine gute Besetzung im neuen Amt. 39 Prozent halten ihn für eine gute Besetzung. Verkehrsminister Andreas Scheuer wird von 26 Prozent als gute Besetzung wahrgenommen (23 Prozent "keine gute Besetzung"), Jens Spahn halten 26 Prozent für eine gute Besetzung (38 Prozent "keine gute Besetzung"). Auch bei ihm überwiegen die ablehnenden Stimmen. Arbeitsminister Hubertus Heil halten 25 Prozent für eine gute Besetzung (18 Prozent "keine gute Besetzung"). Das hat eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends von Dienstag bis Mittwoch dieser Woche ergeben. In der Sonntagsfrage liegt die Union mit 33 Prozent vorn (-1 Punkt im Vgl. zum DeutschlandTrend vom 1. März). Die SPD erreicht 18 Prozent (+/-0). Die AfD kommt auf 14 Prozent (-1), die FDP auf 9 Prozent (+/-0), die Linke auf 10 Prozent (+1) und die Grünen auf 12 Prozent (+1). Für die Sonntagsfrage im Auftrag der ARD-Tagesthemen hat das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap von Dienstag bis Mittwoch dieser Woche 1.503 Wahlberechtigte bundesweit befragt. Befragungsdaten - Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland - Fallzahl: 1.003 Befragte, Sonntagsfrage: 1.503 Befragte - Erhebungszeitraum: 03.04.2018 bis 04.04.2018 - Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI) - Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame - Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte * bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50% Die Fragen im Wortlaut: Ich nenne Ihnen nun einige Ministerinnen und Minister der Großen Koalition. Ist Ihrer Meinung nach ... eine gute Besetzung als ... oder keine gute Besetzung? Wenn Sie die eine oder andere Person nicht kennen, sagen Sie mir das bitte. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre? Fotos unter ARD-Foto.de

