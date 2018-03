"hart aber fair" am Montag, 5. März 2018, um 21:45 Uhr, live aus Berlin

München (ots) - Moderation: Frank Plasberg

Das Thema:

Fremde gegen Deutsche, Arme gegen Arme: Was zeigt der Fall der Essener Tafel?

Die Gäste: Manfred Baasner (Vorsitzender der Wattenscheider Tafel e.V.) Frank Zander (Musiker, engagiert sich für Obdachlose) Sahra Wagenknecht (DIE LINKE, Fraktionsvorsitzende) Stephan Mayer (CSU, Innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion) Michael Hüther (Wirtschaftswissenschaftler, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln)

Lebensmittel nur für Deutsche - über die Entscheidung der Essener Tafel wird politisch gestritten: War das ein fremdenfeindliches Signal oder ein verständlicher Hilferuf? Werden ehrenamtliche Helfer bei uns allein gelassen, Arme gegen Arme ausgespielt?

