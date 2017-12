Weihnachten: Strümpfe mit Kompression schenken leichtere Beine

1 weiterer Medieninhalt

Weihnachten genießen - ein Geschenk und Gewinn für die Beingesundheit sind die mJ-1 Strümpfe mit Kompression von medi. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/23931 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/medi GmbH & Co. KG/www.medi.de" Bild-Infos Download

Bayreuth (ots) - Für Patienten mit einem Venenleiden sind medizinische Kompressionsstrümpfe wie mediven von medi die Basistherapie. Damit fühlen sich geschwollene, schwere Beine leichter und entspannter an. Von dieser Erfahrung profitieren auch immer mehr Venengesunde im Beruf und in der Freizeit. Für sie gibt es die mJ-1 Strumpflinie mit sanfter Kompression für schöne, fitte Beine.

Mehr als ein Trend: Kompression für die Beingesundheit

Laut dem Marktforschungsunternehmen Persistence Market Research (PMR) wächst der Weltmarkt für Kompressionstherapie stetig. Die Gründe sind auch der demografische Wandel und das wachsende Bewusstsein in der Bevölkerung für Venenerkrankungen. Ausgehend von einem Wert von 2,3 Mrd. Dollar im Jahr 2014 wird ein jährliches Wachstum von 5,2 Prozent auf 3,2 Mrd. Dollar bis zum Jahr 2020 erwartet.*

Als einer der weltweit führenden Hersteller medizinischer Hilfsmittel blickt medi auf über 65 Jahre Erfahrung im Bereich Kompression zurück. Das Unternehmen bietet Kompressionsstrümpfe für Venenpatienten und Menschen mit gesundem Venensystem in vielen Farben und Ausführungen. Die Strümpfe sind atmungsaktiv, überzeugen mit hohem Tragekomfort, sind komfortabel in der Anwendung und sehen richtig gut aus. Kompression funktioniert verblüffend einfach: Der definierte Druck von außen kann verhindern, dass das Blut in den Beinvenen versackt. Schwellungen und Spannungsgefühle klingen ab, die Beine fühlen sich leichter und fitter an.

Strümpfe mit Kompression werden im medizinischen Fachhandel angemessen. Medizinische Kompressionsstrümpfe können bei Notwendigkeit vom Arzt verordnet werden.

Strümpfe zu Weihnachten werden mit mJ-1 zum Volltreffer

Für venengesunde, gesundheitsbewusste Damen und Herren, die Wert auf schöne, vitale Beine legen, sind die freiverkäuflichen mJ-1 Strümpfe mit sanfter Kompression auch ein besonderes Weihnachtsgeschenk. Die Strümpfe geben den Beinen Energie und Leichtigkeit, um sich gut zu fühlen und gut auszusehen - besonders beim langen Sitzen und Stehen im Büro oder unterwegs. mJ-1 ist in edlen transparenten und blickdichten Ausführungen als Kniestrumpf, Schenkelstrumpf und Strumpfhose in angesagten Farben erhältlich. Die Strumpfhose mit sanftem Shaping-Effekt formt eine schöne Silhouette. Im medizinischen Fachhandel gibt es die ausführliche Beratung.

Kostenloses Informationsmaterial zu Kompressionsstrümpfen gibt es bei medi, Telefon 0921 912-750, E-Mail verbraucherservice@medi.de, www.medi.de mit Händlerfinder

*www.persistencemarketresearch.com / http://ots.de/L5Trf (Letzter Zugriff am: 11.12.17)

medi - ich fühl mich besser. Das Unternehmen medi ist mit Produkten und Versorgungskonzepten einer der führenden Hersteller medizinischer Hilfsmittel. Weltweit leisten rund 2.400 Mitarbeiter einen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. Die Leistungspalette umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptive Kompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen, Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung und Schuh-Einlagen. Darüber hinaus fließen mehr als 65 Jahre Erfahrung im Bereich der Kompressionstechnologie in die Entwicklung von Sport- und Fashion-Produkten der Marken CEP und ITEM m6. Das Unternehmen liefert mit einem weltweiten Netzwerk aus Distributeuren und eigenen Niederlassungen in über 90 Länder der Welt.

Pressekontakt:

medi GmbH & Co. KG

Medicusstraße 1

95448 Bayreuth

www.medi-corporate.com



Nadine Kiewitt

PR Manager Medical

Telefon: +49 921 912-1737

Fax: +49 921 912-81737

E-Mail: n.kiewitt@medi.de

www.medi.de

Original-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell