MCI Austria

MCI schließt Abkommen mit UC Berkeley

Innsbruck (ots)

Qualität, Chance & Ehre: Neue Partnerschaft mit University of California, Berkeley

Großartige Nachrichten gibt es am MCI zu vermelden: Soeben konnte ein Partnerschaftsabkommen mit der renommierten University of California, Berkeley abgeschlossen werden, in dessen Rahmen gemeinsame Aktivitäten im Bereich Forschung, Lehre und gesellschaftlichem Engagement ins Auge gefasst werden. Hierzu zählen unter anderem

kooperative Forschungsvorhaben, Konferenzen, Workshops, Symposien, Seminare und Trainings zu Themen von gemeinsamem Interesse,

Austausch von Forschenden, Post-docs und Studierenden sowie

Informationsaustausch und Zusammenarbeit im Bereich gemeinsamer Publikationen und ähnlicher Aktivitäten.

Die Kooperation wurde im Zuge einer Gastprofessur von MCI Rektor Andreas Altmann am Institute of European Studies der UC Berkeley initiiert, welches von der Austrian Marshall Plan Foundation unterstützt wird. In die geplante Zusammenarbeit ist insbesondere auch die Haas School of Business an der UC Berkeley involviert.

Markus Schweiger, Executive Director der Austrian Marshall Plan Foundation, erklärt: „Wir gratulieren dem MCI zur Kooperationsvereinbarung mit der UC Berkeley. Dies ist nämlich das erklärte Ziel unserer seit 2003 bestehenden Vereinbarung mit dem Institute of European Studies in Berkeley: österreichischen Hochschulen einen Hub an einer der renommiertesten Universitäten an der Westküste zu bieten und somit eine dauerhafte Vernetzung zu ermöglichen.“

„Die Kooperationsvereinbarung mit der weltweit im Spitzenfeld gerankten UC Berkeley bestätigt unseren eingeschlagenen Weg hoher akademischer Qualität und Internationalität; sie bietet Forschenden, Lehrenden, Studierenden und dem gemeinsamen Standort spannende Potenziale zur Zusammenarbeit“, ergänzt MCI Rektor Andreas Altmann.

Die 1868 gegründete University of California, Berkeley zählt nicht nur zu den führenden Universitäten in den USA, sondern ist aufgrund ihrer herausragenden Leistungen in Forschung, Lehre und gesellschaftlichem Engagement auch unter die besten Universitäten der Welt zu reihen. Zu ihren Alumni und Fakultätsmitgliedern gehören zahlreiche bekannte Persönlichkeiten und Nobelpreisträger aus Wissenschaft, Politik, Kunst und Wirtschaft.

„Die UC Berkeley gehört zur absoluten Spitze in weltweiten Hochschulrankings. Die Zusammenarbeit mit dem MCI ist Ehre, Chance und Auszeichnung zugleich“, betont Susanne Lichtmannegger, Associate Dean of Internationalization am MCI.

Internationalisierung am MCI

Auslandsoptionen an über 300 Partneruniversitäten, Summer/Winter Schools, Study Tours, Scholarships und Double Degrees prägen die internationale Reputation von MCI | Die Unternehmerische Hochschule®. Mit dem Abschluss des Partnerschaftsabkommens mit der UC Berkeley setzt das MCI einen weiteren wichtigen Schritt zur Internationalisierung, zur Vernetzung seiner Forschenden, Lehrenden, Studierenden und Alumni sowie zur Stärkung und Attraktivierung des Wissenschafts-, Technologie-, Innovations-, Bildungs- und Wirtschaftsstandorts Innsbruck-Tirol.

