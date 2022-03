MCI Management Center Innsbruck

MCI Teaching Award 2020/21

Franz-Josef Falkner, Emil Chamson und Thomas Hausberger erhalten MCI Teaching Award 2021 | Motivation und Engagement der Lehrenden prämiert

„Exzellente Lehre ist ein wesentlicher und unverrückbarer Baustein für die Qualität einer Hochschule“, so der Anspruch der Unternehmerischen Hochschule® an die Lehre. In Anerkennung ihrer ausgezeichneten Leistungen in der Lehre erhielten auch heuer wieder drei MCI-Professoren den MCI Teaching Award. Grundlage für die Auszeichnung bilden die Lehrveranstaltungsevaluierungen der Studierenden.

Dr. techn. Franz-Josef Falkner und Thomas Hausberger BSc, MSc., die beide in den Studiengängen Mechatronik, Innovation & Design sowie Mechatronics & Smart Technologies unterrichten und Mag. Dr. Emil Chamson, der als Sprachlektor an mehreren technischen Departments unterrichtet, erhielten den MCI Teaching Award 2020/21.

„Die Erfolgsfaktoren guter Lehre liegen einerseits in fachlicher Expertise und in guter Didaktik und Methodik begründet, aber auch der menschliche Faktor im Lernprozess und die Fähigkeit, Studierende zu begeistern und zu motivieren, ist immens wichtig“, erklärt Claudia Mössenlechner, Stellvertretende Leiterin des Hochschul-Kollegiums den Hintergrund des Awards.

Die Studierenden haben bei allen Preisträgern im Besonderen die sehr gute Strukturierung und die verständliche und transparente Darstellung der Inhalte hervorgehoben. Lobend erwähnt wurden auch der sehr engagierte Lehrstil, der persönliche Einsatz und die Fähigkeit zur Begeisterung für das jeweilige Thema.

MCI Teaching Award

Der Teaching Award wurde im Jahr 2015 durch das Hochschulkollegium des MCI ins Leben gerufen, um herausragende Leistungen in der Lehre sichtbar zu machen. Der Award wird jährlich auf Basis der Lehrveranstaltungsevaluierungen durch die Studierenden an die drei am besten bewerteten Lehrenden verliehen.

