Kölner Stadt-Anzeiger

Personal-Höchststand bei Polizei in NRW - Reul: "Mehr Hände, die eingreifen, wenn es nötig ist"

Köln (ots)

Die Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen steuern im Herbst auf einen historischen Personalhöchststand zu. Nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstagsausgabe) zur aktuellen Prognose für die Belastungsbezogene Kräfteverteilung (BKV) werden den Behörden zum 1. Oktober 2026 rund 700 Planstellen mehr zur Verfügung stehen als noch im Vorjahr. Den Prognosen zufolge steigt die Zahl der Beamten in den Kreispolizeibehörden damit auf den Rekordwert von 39.459.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) zeigte sich angesichts dieser Zahlen hochzufrieden: "Rund 700 neue Polizistinnen und Polizisten erwarten wir in diesem Jahr nach aktuellen Prognosen für unsere Polizei. Das sind mehr Augen, die hinschauen und mehr Hände, die eingreifen, wenn es nötig ist", sagte Reul der Zeitung. Für die Bürger im Land bedeute dies spürbare Entlastung: "Das bedeutet ganz praktisch: mehr Streifen, die abends durchs Viertel fahren und mehr Ermittler, die Tätern auf der Spur sind."

Die Entwicklung der Planstellen in den vergangenen Jahren zeigt eine Kurve nach oben. 2020 gab es 37 597, im Jahr 2025 waren es 38 759 Planstellen. "Dahinter stehen nicht bloß Zahlen, sondern Menschen, die jeden Tag Verantwortung übernehmen", sagte Reul. NRW werde "Schritt für sicherer."

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