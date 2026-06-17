Kölner Stadt-Anzeiger

SPD will unterschiedliche Altersversorgung von Beamten und Angestellten abschaffen

Köln (ots)

Köln. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf will die unterschiedliche Altersversorgung von Beamten und Angestellten beenden. "Für mich ist der entscheidende Punkt zur Stabilisierung unseres Rentensystems, dass endlich alle in das gleiche System einzahlen", sagte Klüssendorf dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwochausgabe). Dies betreffe zu verbeamtende Menschen genauso wie Politiker und Ärzte oder Anwälte, die sich "bislang mithilfe eigener Versorgungssysteme der Solidarität entziehen" würden. "Für mich ist auch dies eine Frage der Gerechtigkeit", sagte Klüssendorf. "Leute, die in den gleichen Büros sitzen und genau die gleiche Arbeit verrichten, haben zum Teil unterschiedliche Altersvorsorgesysteme. Die Beamten bekommen grob gesagt eine Alterssicherung von im Schnitt 71,5 Prozent, die Angestellten von nur 48 Prozent. Die Unterschiede sind erheblich", sagte der Generalsekretär. Klüssendorf erklärte zudem, warum SPD in den vergangenen Jahrzehnten an Glaubwürdigkeit und Vertrauen verloren habe. Man habe immer wieder Versprechen gemacht, die die Partei in Regierungszeiten nicht umsetzen konnte: "Da geht es zum Beispiel um die Bürgerversicherung, die gerechtere Besteuerung von Vermögen oder den Bau von 400.000 neuen Wohnungen. Am Ende ist da zu wenig bei rumgekommen. Jetzt müssen wir hart daran arbeiten, dieses Vertrauen zurückzugewinnen - auch indem wir unsere Forderungen durchbekommen. Das geht nicht vom einen auf den anderen Tag, sondern wird ein steiniger Weg", sagte der Bundestagsabgeordnete aus Lübeck der Zeitung.

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