Kölner Stadt-Anzeiger

Musiker Wolfgang Niedecken beklagt vor WM Überkommerzialisierung des Fußballs -"Publikum in den Stadien verkommt zu Statisten"

Köln (ots)

Vor dem Start der Weltmeisterschaft in Nordamerika macht sich der Kölner Musiker Wolfgang Niedecken Sorgen um den Fußball: "Ich liebe Fußball. Hier kommen Menschen zusammen und erleben etwas, was auch verbindend ist. Aber ich sehe die Gefahr, dass der Fußball überkommerzialisiert wird, wie es momentan in Amerika stattfindet. Es ist alles überteuert bis dort hinaus", sagte der Gründer und Frontmann der Band Bap bei einem Tal von "Kölner Stadt-Anzeiger" und "Kölnische Rundschau". Das Publikum in den Stadien verkomme zu Statisten, "da das eigentliche Geld mit dem Fernsehen gemacht wird", so der bekennende Fan des 1. FC Köln. "Ich weiß nicht, ob es irgendwann so weit ist, dass ich sage: Den ganzen Scheiß will ich nicht mehr mitmachen." Fußball sei ein Schatz. "Den darf man doch nicht aufs Spiel setzen mit diesen ganzen Infantinos", sagte Niedecken.

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell