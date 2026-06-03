Kölner Stadt-Anzeiger

Polizei in NRW wird immer jünger - Durchschnittsalter ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken

Düsseldorf (ots)

Die Streifenbeamten im Polizeidienst von Nordrhein-Westfalen sind in den vergangenen neun Jahren immer jünger geworden. Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf eine Aufstellung des NRW-Innenministeriums. Danach lag der Altersdurchschnitt bei den Polizeivollzugsbeamten im Jahr 2017 bei 44,3 Jahren. Seitdem sank das Durchschnittsalter kontinuierlich, 2025 lag es bei 39,7 Jahren. "Die alten Hasen gehen, ihr Wissen soll bleiben", kommentierte NRW-Innenminister Herbert Reul die Entwicklung. Einsatzroutine und Bauchgefühl entstünden aber "nicht über Nacht", so der CDU-Politiker. "Für gute Polizeiarbeit ist beides genauso wichtig wie Theorie", betonte Reul.

In NRW werden seit 2023 jährlich 3000 neue Politzisten eingestellt, gleichzeitig scheiden viele Beamte aus der Generation der Babyboomer aus Altersgründen aus dem Dienst aus. "Wir wollen die jungen Polizistinnen und Polizisten nicht allein lassen und versuchen die Dienstgruppen gut zu mischen", erklärte der Innenminister. Die Führungskräfte müssten "klug ausgewählt werden, um eine jüngere Polizei erfolgreich zu leiten." Nach der dreijährigen Ausbildung sind Polizisten in NRW in der Regel zwischen 21 und 24 Jahre alt.

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