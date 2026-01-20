Kölner Stadt-Anzeiger

SPD-Außenpolitiker Mützenich: Trump verhöhnt das Verhandeln

Gefährliche Nähe im Agieren zwischen US-Präsident und Russlands Machthaber Putin

Köln.

Der SPD-Außenpolitiker Rolf Mützenich sieht eine gefährliche Nähe im Agieren zwischen den Präsidenten Russlands und der USA, Wladimir Putin und Donald Trump. "Bei allen Unterschieden ist ihnen auf der einen Seite gemeinsam, dass sie bereit sind, für nationale, aber leider auch sehr persönliche Interessen Gewalt einzusetzen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass beide den Versuch machen, das Völkerrecht in ihrem Sinne zu dehnen", sagte Mützenich dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe).

Mützenich bestätigte den Eindruck, dass Trump das Prinzip des Verhandelns verhöhne, indem er es zu einem "Deal-Making" verkommen lasse, während Putin die Verhandler verhöhne, die sich um eine Beendigung des Kriegs gegen die Ukraine bemühen. "Das ist genau das Problem, das die Welt mit diesen beiden Präsidenten hat", so Mützenich.

Die Europäer hätten gegenüber den USA schon früher auf Eigenständigkeit bedacht sein müssen, "statt sich brav vor Trumps Schreibtisch einzufinden und sich von ihm in langen Tiraden schurigeln zu lassen", fügte Mützenich hinzu.

Mit Blick auf die Lage in der Ukraine bekräftigte der frühere SPD-Fraktionschef seine Kritik an einer einseitigen Betonung der militärischen Option. "Als ich meine Bedenken formuliert habe, waren viele in Deutschland - in der damaligen Ampel-Koalition wie aufseiten der Opposition - überzeugt: Die Entscheidung in diesem Krieg fällt auf dem Schlachtfeld. Das war damals falsch und ist es auch heute. Ich bin und bleibe überzeugt: Wir brauchen weitere Elemente - eine diplomatische Lösung eingeschlossen."

Es sei "aus der Mode gekommen, über die Eindämmung der militärischen Logik zu sprechen. Auch in den Medien geht es stattdessen ständig um den Einsatz von Waffen und militärische Stärke. Ich finde, das ist keine gute Entwicklung."

